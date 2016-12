Cindy Crawford répond à ceux qui critiquent son physique

Cindy Crawford préfèrerait qu’on ne lui fasse pas remarquer son âge. Le mannequin a dévoilé qu’elle avait parfois un peu de mal à se voir vieillir, notamment à cause des commentaires négatifs qu’elle peut lire à propos de ce processus pourtant bien naturel.

«Je n’ai pas besoin de lire sur Instagram que je n’ai pas la tête que j’avais quand j’avais 20 ans. Je le sais, a-t-elle confié à New Beauty. Parfois, quand vous vivez sous les projecteurs, ça peut être difficile, et ça vous demande de travailler un peu sur vous. Quoi que je fasse, je n’aurai plus jamais l’air d’avoir 20 ou 30 ans. Je veux juste être belle à 50 ans.»

Malgré les 50 bougies qu’elle a soufflées en février dernier, elle tient à rester en forme et confiante, et ce, quel que soit son âge.

«Je fais de la gym, je mange sainement, et je fais très attention à ma peau, a-t-elle ajouté. On attend des femmes qu’elles fassent l’impensable: ne pas vieillir. Mais l’idée, c’est d’avoir l’air bien, quel que soit votre âge, quel que soit le nombre.»

Par ailleurs, le mannequin a appris à s’accepter et elle aimerait bien pouvoir inspirer les autres.

«Quoi que vous pensiez de vous à 30 ans, à 50, vous vous direz forcément, ”J’aurais pu être plus tendre avec moi-même”. Quand j’aurais 70 ou 80 ans, je me tournerais probablement vers le passé en me disant, ”Pourquoi est-ce que j’étais si dure avec moi-même ?”. Je me dis que si je ne suis pas trop dure avec moi-même, le monde m’épargnera lui aussi !», a fini par expliquer Cindy Crawford.