Denis Coderre craint un «mimétisme»

Le maire de Montréal Denis Coderre estime qu’il était nécessaire d’installer des blocs de béton au marché de Noël de la Place des arts, dans la foulée de l'attentat contre un marché de ce type à Berlin, puisque l’attaque en Allemagne pourrait entraîner du «mimétisme».

«On n'est pas à l'abri de rien, mais il ne faut pas partir en peur, a indiqué le maire Coderre lors de la séance du comité exécutif de mercredi. On est là pour assurer une vigilance et une sécurité. [...] On prend des mesures de prévention, parce que malheureusement, parfois, il peut y avoir du mimétisme. Donc c'est juste de s'assurer qu'on ne prend pas de chance.»

Il a expliqué que la police de Montréal a fait une analyse de sécurité, moins de 24 heures après l'attentat du marché de Noël de Berlin, où un camion a foncé dans une foule. Des blocs ont donc été installés à l'entrée du marché montréalais, à la Place des arts, en collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie.

«Ce n'est pas parce qu'il y a une recrudescence à Montréal comme tel, mais on ne prend pas de chance, a ajouté le maire Coderre. On va être au 375e, le 31 décembre il va y avoir le décompte officiel au Vieux-Port, il va y avoir des rassemblements. Je veux donc rassurer la population et nous sommes en sécurité.»

Rappelons que le nouvel «agenda de vigilance» de la Ville, présenté lors du budget 2017, prévoit l’embauche de 55 nouveaux policiers, pour un total de 5,4 millions $. Ceux-ci seront chargés de répondre aux «défis émergents», soit les problèmes de radicalisation, d’itinérance et de vandalisme.