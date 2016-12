Elle remporte 12,3 millions $ en commençant sa retraite

Il n’y a certainement pas plus belle façon d’amorcer sa retraite: une femme de l’Outaouais, qui en était à son premier jour à la maison après 47 ans sur le marché du travail, a remporté avec son conjoint une cagnotte de 12,3 millions $ au Lotto 6/49.

Cette incroyable histoire ne s'arrête pas là, l'heureuse gagnante, Monique Poliquin Berthiaume, a acheté son billet dans le dépanneur de ses deux frères, Guy et Richard Poliquin.

Monique Poliquin Berthiaume et son mari Daniel Berthiaume ont mis du temps à se manifester. C’est d’ailleurs en entendant que Loto-Québec était à la recherche de détenteurs de cinq combinaisons gagnantes que M. Berthiaume s’est rappelé qu’il fallait qu’il vérifie le billet acheté pour le tirage du 3 décembre dernier.

Le couple, qui a mis la main sur un chèque de 12 371 981 $ lors d’une cérémonie tenue au Casino du Lac-Leamy de Gatineau, a mentionné vouloir prendre le temps de digérer la nouvelle avant de se gâter ou de se lancer dans de folles dépenses.

Le précieux billet avait été acheté au Dépanneur Poliquin de la municipalité de Duhamel, en Outaouais, que possèdent les frères de Mme Poliquin Berthiaume. Guy et Richard Poliquin mettront la main sur une somme de 123 719 $, ce qui représente 1 % du gros lot.

«Ça va aller dans la compagnie, a dit Guy Poliquin en entrevue avec Canoe.ca. C’est surprenant comme nouvelle, sur le coup tu es content, on dirait que tu ne le réalises pas. Puis tu as le motton et tu ne dors pas bien.» M. Poliquin a indiqué qu'il est très heureux pour sa soeur.

