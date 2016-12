EXCLUSIF | Des centaines de contraventions injustifiées ?

Les entreprises de véhicules en libre-service disent être victimes d’excès de zèle des agents de stationnement de Montréal. Ces entreprises ont reçu des centaines de contraventions injustifiées en quelques mois seulement, a appris TVA Nouvelles.

«En 2015, on est à environ 600, et à date en 2016 on est à plus de 1100 contraventions, et ce malgré 10-15 rappels où on explique la situation. On a un permis qui existe, mais il n’est pas reconnu par les agents», explique le directeur général de Car2Go Jérémi Lavoie.

Dans chaque cas, ce sont des voitures stationnées dans les zones à vignette, où selon le règlement, elles sont admises.

Depuis trois ans, les voitures en libre-service ont la vignette universelle 403 qui leur permet de se stationner dans de nombreuses zones réservées. Le chef de section du SPVM, Sylvain Sauvageau, affirme avoir été mis au courant de cette situation il y a un mois seulement.

«Certains de nos agents qui nous ont rapporté que des véhicules n'avaient pas de vignettes, il doit y avoir une partie qui est reliée à l'erreur humaine. Par contre, à une échelle de 1000 constats, c'est un nombre qui est énorme on ne croit pas qu’ils ont été émis de façon erronée.»

L’entreprise Car2Go a contesté toutes ses contraventions et a eu gain de cause.

«C'est du temps pour nous, et c'est du temps pour la Ville, car eux reçoivent des boîtes complètes de contraventions contestées qu'elle doit analyser une à une.»

Le SPVM affirme avoir renvoyé la procédure à ses agents et leur demande, en cas d'absence de vignette, de s'assurer auprès du bureau-chef qu'elle n'a pas été volée.