Ikea en a assez des dodos en magasin

L’entreprise suédoise a lancé un appel aux adolescents de la planète, leur demandant d’arrêter de dormir illégalement dans leurs magasins.

Cette année, une dizaine de «sleepovers» non autorisés ont été recensés à travers le monde. Des magasins du Canada, des États-Unis, de l’Asie et de l’Europe on été ciblés.

Récemment, deux adolescentes de 14 ans ont été prises sur le fait après avoir passé une nuit dans une succursale de Suède.

Certains pointent du doigt deux Youtubeurs belges pour avoir lancé cette nouvelle mode en août dernier.

Les deux polissons ont récolté plus d’un million de visionnements sur la vidéo où on les voit se cacher dans une garde-robe pendant trois heures avant de ressortir pour s’amuser dans le magasin vide. Ils n’ont toutefois pas été interpellés après leur méfait.

Un représentant d’Ikea a avoué à la BBC qu’ils «apprécient que les gens s’intéressent à Ikea pour créer des expériences amusantes. Toutefois, la sécurité de nos clients et employés est une plus grande priorité. C’est pourquoi nous empêchons ce genre de choses».

Ikea compte près de 400 magasins à travers 50 pays dans le monde.