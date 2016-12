Justin Bieber n’est plus poursuivi pour plagiat

Les poursuites judiciaires portant sur les accusations de plagiat pour le morceau Somebody to Love ont été annulées en cours d'appel, au grand soulagement de Justin Bieber et Usher. Les deux vedettes étaient accusées de plagiat en 2013 par les compositeurs Devin 'De Rico' Copeland et Mareio Overton. Ces derniers réclamaient 10 millions de dollars, car ils estimaient que le morceau avait de grandes similitudes avec l'un de leurs titres, appelé aussi Somebody to Love, et qui était présent sur l'album de Copeland sorti en 2008, My Story II.

En 2014, la poursuite judiciaire avait déjà été annulée, car d'après le compte rendu d'audience, « les chansons ne peuvent pas être raisonnablement considérées comme étant similaires. Même si le morceau des accusés contient certains éléments en commun avec le morceau des accusateurs, leur ambiance, leur tonalité et le sujet de la chanson diffèrent de manière significative. »

Après un appel en 2015, le juge de Virginie a demandé l'annulation du jugement. D'après Billboard.com, les deux parties ont donné leur accord sur cette décision.