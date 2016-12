L'attaque de Berlin est «un attentat contre l'humanité», selon Trump

L'attaque contre un marché de Noël qui a fait 12 morts lundi à Berlin est un «attentat contre l'humanité», a déclaré mercredi le président élu des États-Unis Donald Trump.

«Terrible, terrible. Ce qui se passe est terrible», a estimé Donald Trump dans de très brefs commentaires à des journalistes devant le club de luxe de Mar-a-Lago, à Palm Beach en Floride, où il passe la fin de l'année.

«C'est un attentat contre l'humanité. Voilà ce dont il s'agit. Un attentat contre l'humanité et cela doit cesser», a-t-il dit.

Le président élu était prié de s'expliquer sur ses précédentes déclarations, lorsqu'il avait affirmé que les événements de Berlin étaient avant tout un attentat contre les chrétiens.

«Des civils innocents ont été tués dans les rues alors qu'ils se préparaient à fêter Noël. Le (groupe) Etat islamique et d'autres terroristes islamistes attaquent continuellement les chrétiens au sein de leurs communautés et lieux de culte», avait affirmé Donald Trump lundi quelques heures après cet attentat au camion-bélier, revendiqué par le groupe Etat islamique et pour lequel un Tunisien de 24 ans est activement recherché.