Les autorités mexicaines cherchaient mercredi à identifier les victimes de la spectaculaire explosion de la veille sur le plus grand marché de feux d'artifice du pays, près de Mexico, qui a fait 31 morts et 72 blessés.

Des images de victimes gravement brûlées et évacuées du site de la tragédie à Tultepec ainsi que du nuage multicolore provoqué par l'explosion s'affichent à la Une des journaux mexicains, dans un pays ému par l'ampleur du drame encore inexpliqué.

Plusieurs centaines de militaires et policiers ont été déployés aux abords du lieu de la tragédie, empêchant l'accès aux badauds et aux journalistes, dans une odeur encore âcre de fumée.

Des enquêteurs et médecins légistes arpentent les décombres calcinés de ce vaste marché de quatre hectares, où seules émergent des structures métalliques ou de briques des étals.

Sur les 72 personnes blessées, 47 étaient toujours hospitalisées mercredi, souffrant pour la plupart de graves brûlures. Trois enfants grièvement brûlés devraient être transférés aux États-Unis pour être soignés dans un hôpital spécialisé. Huit mineurs font partie des victimes.

Les autorités tentent d'identifier les victimes à l'aide de prélèvements ADN effectués sur les corps dont "la plupart" ne sont pas reconnaissables. Jusqu'à présent, seuls 13 des 31 corps ont pu être identifiés, a indiqué le procureur de l'État de Mexico, Alejandro Gomez, sur la chaîne Televisa.

La déflagration s'est produite vers 14H50 (20H50 GMT) sur ce marché spécialisé en produits pyrotechniques qui accueille traditionnellement de nombreux visiteurs à l'approche des fêtes de fin d'année.

«Rendez-nous visite! Nous sommes ouverts tous les jours. Toutes les mesures de sécurité sont garanties», peut-on encore lire au lendemain du drame sur un panneau en plastique visible à l'entrée du marché dévasté.

Cette explosion était «affreuse». «J'ai cru qu'on allait tous mourir», raconte dans son atelier de fabrication de feux d'artifice Luis Hernandez, 26 ans, dont 12 années passées à travailler aux abords de ce marché.

«Les gens couraient, les enfants criaient, il y avait beaucoup de gens brûlés qui déambulaient sans savoir quoi faire et on ne savait pas quoi faire non plus, car nous avions peur que les explosions reprennent», ajoute-t-il.

Les enquêteurs tentent parallèlement de déterminer l'origine de l'explosion. Des témoins assurent que c'est le départ d'une fusée sur un des étals qui a provoqué la réaction en chaîne mortelle.

«Nous n'avons pas pu vérifier cette piste, la personne travaillant sur l'étal en question étant malheureusement décédée», ont indiqué les autorités judiciaires.

D'autres riverains ont indiqué à l'AFP qu'une «bombe», un produit pyrotechnique de la taille d'une balle de tennis qui illumine le ciel de cercles de couleurs, serait à l'origine de l'accident.

«Ce sont des choses qu'on ne peut éviter. Les feux d'artifice présentent un risque, c'est inévitable. Si une fusée commence à exploser, elle entraîne les autres. Les mesures de sécurité ne servent à rien», souligne aux abords du site, fataliste, Roberto Cortez, un maçon de 48 ans.

«J'ai pensé que ma maison s'était effondrée», raconte Artemio Aguilar, tout en ramassant des restes de feux d'artifice ayant atterri dans sa rue, provoquant même l'incendie partiel d'une maison voisine, pourtant située à un kilomètre de distance du lieu de l'explosion.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux après la déflagration montrent une impressionnante série d'explosions multicolores, accompagnée d'un important dégagement de fumée.

«Le marché a totalement disparu», selon le responsable national de la protection civile, Luis Felipe Puente.

«Mes condoléances aux familles de ceux qui viennent de perdre la vie dans cet accident et mes voeux de rétablissement rapide pour les blessés», a écrit sur son compte Twitter le président mexicain Enrique Peña Nieto, qui devait s'exprimer sur le drame dans la journée.

En septembre 2005, ce même marché avait déjà été totalement détruit par un incendie provoqué par l'explosion de feux d'artifice à l'occasion de la fête nationale d'indépendance. L'année suivante, un autre incendie avait détruit plus de 200 stands, sans faire de victime.

En avril 2016, l'explosion en Inde d'un entrepôt de feux d'artifice avait déclenché un énorme incendie près d'un temple hindou à Paravur, faisant 111 morts et plusieurs centaines de blessés.