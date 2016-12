Les employés de Delastek en grève depuis 20 mois

Les travailleurs de Delastek sont en grève depuis plus de 20 mois. À quelques jours de leur deuxième Noël sur la ligne de piquetage leur moral tient le coup.

«On ne s’attendait pas à avoir un cadeau de la part de l'employeur. Il n'a pas changé sa méthode de négocier, il ne négocie pas» lance un travailleur, Junior Landry.

«On est une belle famille et on a l'aide de notre syndicat alors il n'y a rien de démoralisant là-dedans», ajoute son confrère, Steve Vézina.

Le temps froid rend néanmoins l'attente plus difficile, mais malgré tout, les grévistes se relaient et tentent de se garder au chaud près du poêle.

Ce que déplore le syndicat c'est que le stationnement soit plein malgré la grève. On se demande comment l'usine peut fonctionner sans ses employés de production.

«Il y a plus de gens qui travaillent que quand nos membres étaient à l'intérieur et c'est aberrant de penser que ce sont tous des employés en recherche et développement», explique le représentant d'Unifor, Claude Deschênes.

«La production, ce sont les cadres qui la font et c'est tout à fait légal. Le reste c'est de la recherche et développement», réplique Claude Lessard.

L'employeur dit tout de même avoir hâte lui aussi que ça se règle. «C'est au beau fixe. Je pense que pour les employés on devrait parler des salaires, mais on n’en a pas parlé en 20 mois», affirme le président de Delastek, Claude Lessard.

Une cinquantaine de travailleurs est touchée. Le syndicat garde espoir que le conflit se règle en 2017