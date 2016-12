Trois suspects recherchés en lien avec un incendie

Le Service de police de la Ville de Montréal a publié des images vidéo captées par une caméra de surveillance dans l’espoir d’identifier trois suspects impliqués dans un incendie perpétré contre un immeuble de l’arrondissement de Montréal-Nord en novembre dernier.

Vers 22h40, le 12 novembre, trois personnes figurent sur les images vidéo. Elles rodent devant un immeuble situé sur la rue Pelletier, près de la rue Forest. La police précise qu’un des suspects a allumé un objet avant de le placer contre un mur du bâtiment.

Courtoisie/SPVM

Le premier suspect est un homme grassouillet mesurant environ 1, 80 m (5’11’’) et dont le poids est évalué à 113 kg (250 lb). Il avait les cheveux courts et foncés et portait une barbe. C’est lui qui a déposé l’objet incendiaire.

La deuxième personne suspecte semble être une femme, plutôt mince, aux cheveux blonds. Elle portait un manteau trois quarts avec un capuchon en fourrure.

Le troisième suspect est un homme d’environ 1,83 m (6’0’’) qui portait une casquette pâle et un manteau pâle à capuchon au moment de l’événement.

Des informations peuvent être transmises auprès de la ligne Info-Crime au 514-393-1133.