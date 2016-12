Un nouvel hélicoptère certifié pour Bell

L'hélicoptère Bell 505 Jet Ranger X est approuvé par Transports Canada. C’est ce qu’est venu annoncer, mercredi matin, à Mirabel, le ministre des Transports, Marc Garneau.

La certification signifie que la conception, les limites de navigabilité ainsi que les conditions d'exploitation de l'appareil ont été dûment approuvées. Cet aéronef léger de cinq places a été conçu et construit par Bell Helicopter Textron Canada, à Mirabel.

L’entreprise se prépare à livrer ses nouveaux hélicoptères à des clients partout dans le monde. Le Bell 505 sera utilisé pour des activités d'entreprises, d'entraînement ainsi qu'à des fins utilitaires.

«La certification du Bell 505 Jet Ranger X est une réalisation remarquable qui contribue à l'essor de l'industrie de l'aérospatiale au Canada», a dit le ministre Garneau.

«En concevant et en construisant ici à Mirabel un aéronef écoénergétique, nous créons de bons emplois et plaçons le Canada à l'avant-plan en matière de réduction des émissions atmosphériques à la suite de son engagement international.»

Les employés de Bell Helicopter étaient 2000 à Mirabel il y a trois ans. Ils ne sont plus que 900. Cette annonce permettra de maintenir la main-d’œuvre et il pourrait même y avoir des embauches si la demande est forte.

Tout au long du processus de certification, Transports Canada a surveillé et mené des essais au sol et en vol totalisant plus de 575 heures.

Le Bell 505 Jet Ranger X est le premier de sa catégorie à être muni d'un poste de pilotage à écrans cathodiques entièrement intégré.