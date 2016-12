Un père veut donner au suivant après l’anévrisme de sa conjointe

Le temps des Fêtes sera bien différent chez les Albert-Bourgeois aménagés à Trois-Rivières depuis un an.

Les dernières années ont été éprouvantes pour cette jeune famille.

Charles a tenu le fort familial malgré les coups durs. Il s'est occupé seul de ses 4 enfants, deux couples de jumeaux nés à 11 mois d'intervalle.

Alors que les plus jeunes avaient à peine 5 mois, sa conjointe Josée a eu un anévrisme au cerveau. Elle avait besoin d'assistance jour et nuit.

«Les enfants et leur mère ont grandi en même temps au niveau de la croissance mentale. Josée a fait beaucoup de réadaptation. J'avais cinq bébés en réalité à la maison», raconte Charles.

Depuis le mois de novembre, la condition médicale de Josée a changé. Elle peut désormais rester seule à la maison plusieurs heures par jour. Charles planifie donc un retour au travail après neuf ans d'absence.

Chaque mercredi, il vient donner de son temps au comptoir d'aide alimentaire de la Maison Coup de pouce à Trois-Rivières qui vient en aide à des familles dans le besoin. Ici, on aide aussi Charles vers son retour sur le marché du travail.

«Ça me touche. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Tous les sacrifices, les contraintes que j'ai dû faire pour prendre soin de mes enfants. On se tourne vers une nouvelle ouverture maintenant. Les enfants sont plus autonomes et Josée aussi».