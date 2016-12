Appel à la générosité pour les familles à la rue

Trois jours après le violent incendie qui a ravagé un immeuble à logements de quatre étages dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, une quarantaine de familles n’ont toujours pas pu réintégrer leur domicile.

Des travaux d’urgence sont toujours en cours rue Dudemaine pour permettre aux locataires de rentrer chez eux pour récupérer certains biens, mais ils ne pourront pas y habiter. Si certains ont pu être relocalisés, d’autres sont toujours face à un mur et ignorent où ils se retrouveront.

C’est notamment le cas d’un homme séparé qui ne pourra pas recevoir ses trois enfants pour Noël et qui songe à se tourner temporairement vers un refuge pour sans-abri pour être hébergé.

Enfants touchés

Dans le but de venir en aide aux familles touchées, le CPE Cartierville, qui accueille certains enfants sinistrés, a décidé de lancer un appel à la générosité de la population.

«On parle de deux familles qui avaient des enfants au CPE et qui se retrouvent avec rien. On est plusieurs parents à se mobiliser et le public est aussi invité à participer», a affirmé une maman, invitant les gens à se rendre au coin de Robert-Giffard et Dudemaine.

Couvertures, vêtements pour enfant, couches grandeur 4, lingettes, denrées et produits d’hygiène sont entre autres nécessaires.

«Tout est accepté parce que les besoins sont grands», a ajouté la maman.

En début d’après-midi, lundi, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble de la rue Dudemaine qui compte près de 50 logements. Un feu de cuisson serait à l’origine du sinistre.