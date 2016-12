Des cadeaux plutôt que des contraventions

La police de Saint-Jean-sur-Richelieu a mené une opération plutôt inusitée en début de semaine alors que des automobilistes ont été interceptés... pour être félicités et récompensés.

Le service de police, en collaboration avec des commerçants locaux, a ainsi mis en place l’opération bonne conduite au cours de laquelle des gens ont reçu un cadeau pour souligner leur conduite exemplaire.

«Normalement, je me concentre sur des gens qui ne respectent pas le Code de la sécurité routière et là j’avais la grande chance de pouvoir me concentrer sur des gens qui avaient une conduite exemplaire», a raconté à TVA Nouvelles Lana Dupont, policière de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les automobilistes interceptés ont ainsi reçu ou un panier cadeau ou un chèque cadeau remis des mains du commerçant en question.

«Les gens ne comprenaient pas la raison de l’interception, parce qu’ils n’avaient enfreint aucun règlement. [...]On a eu des belles réactions et c’était tout un beau moment qu’on a vécu», ajoute Mme Dupont, précisant qu’elle et ses collègues ont eu droit à des sourires et à des pleurs de joie.