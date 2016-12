Des cubes de viande, de la pâte et des pommes de terre...

La vraie tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean a gagné le coeur des Sherbrookois et des Montréalais grâce à deux Jeannois et à un Saguenéen qui font découvrir le met traditionnel à l'extérieur de leur région natale.

Jérôme Pelletier est mieux connu sous le nom de M. Tourtière par les résidents du Plateau Mont-Royal.

Il a reçu plus de 500 commandes cette année pour les Fêtes, mais avant que sa tourtière devienne aussi populaire, le Saguenéen d'origine a dû éduquer les Montréalais.

«Il y a toujours un gros débat entre la tourtière du Saguenay et la tourtière montréalaise parce qu'ici à Montréal, la tourtière est ronde et plate, tandis qu'au Saguenay, elle est carrée et épaisse, explique Jérôme Pelletier, propriétaire du Boucanier. C'est aussi très différent en bouche parce c'est de la viande de gibier, c'est mariné et ça cuit très lentement.»

Aujourd'hui, sa tourtière est tellement appréciée qu'il a adapté sa recette, notamment pour les Français du Plateau.

«J'ai ajouté dans celle des Français de gros cubes de foie de canard. Il y en a vraiment pour tous les goûts!»

Deux hommes du Lac-Saint-Jean se sont aussi donnés pour mission de promouvoir la tourtière et le bleuet sauvage du Lac, mais en Estrie.

Olivier Jean et Keven Girard cuisinent leurs mets traditionnels à la maison, mais dès janvier, ils auront un local de production réfrigéré à Sherbrooke.

«Ce qu'on veut faire après le temps des Fêtes, c'est essayer de fournir des épiceries et avoir d'autres points de vente, précise le copropriétaire Des Gars du Lac, Olivier Jean. On aimerait ça aller vers Montréal, Granby, Québec puisqu'au on a des commandes qui proviennent d'un peu partout.

Ils ont lancé leur entreprise il y a quatre ans avec la tourtière.

«Ici, les gens connaissent davantage le pâté à la viande, donc, nous notre mission, c'est d'expliquer c'est quoi la différence entre le pâté à la viande et la tourtière, mais aussi de leur dire qu'on peut en manger à l'année et pas seulement pendant la période des Fêtes», ajoute M. Jean.

Les Gars du Lac ont aussi élaboré des produits à base de bleuets sauvages, comme des tartes, un gâteau au fromage et des pogos.

Et quand les gens leur demandent leur secret: «c'est simplement le bleuet sauvage du Lac-Saint-Jean qui est le meilleur bleuet qui existe et qui bat tous les produits bios qu'on peut trouver sur le marché», répond fièrement, Keven Girard.