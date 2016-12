Des idées rafraîchissantes pour les Fêtes

La période des Fêtes est souvent signe d'abondance en cadeaux, en nourriture, mais également en alcool. Cette année, l'organisme Éduc'alcool s'associe avec des spécialistes pour proposer des alternatives rafraîchissantes... et sans alcool.

«L'alcool fait partie de la fête, et c'est normal de consommer un tout petit peu plus dans le temps des Fêtes», admet Hubert Sacy, directeur général d'Éduc'alcool.

Ce dernier dit être heureux de voir à quel point les Québécois en connaissent davantage sur les comportements à adopter lorsqu'on boit de l'alcool.

L'organisme invite les gens à alterner boissons alcoolisées et boissons non alcoolisées. «On proposait d'alterner un verre d'alcool avec un verre d'eau au départ, mais il y a du monde qui nous ont dit "Mais l'eau, c'est platte"», blague M. Sacy.

C'est dans cette optique qu'Éduc'alcool a mis en place un site web avec des suggestions et des recettes de «mocktails», des boissons sans alcool, proposées par une douzaine de mixologues québécois qui sortent des sentiers battus.

Sur le site alternalcool.com, on peut retrouver plus d'une soixantaine de recettes plus intéressantes les unes que les autres. Mais on peut également inscrire les ingrédients dont on dispose et obtenir ainsi des suggestions de boissons.

Combattre le «lendemain de veille»

Il est important de savoir que lorsque l'on consomme de l'alcool en grande quantité, par exemple cinq ou six verres, notre vigilance peut être affectée jusqu'à 24 heures.

«Lorsque l'alcoolémie revient à zéro, c'est là qu'il se passe un phénomène qu'on appelle le lendemain de veille, le mal de bloc, on a l'impression qu'il y a une locomotive qui nous est passée dessus. À partir de ce moment-là et pour les cinq, six ou huit prochaines heures, on a l'impression que la Terre a arrêté de tourner.»

Mais comme tout ça est causé par le fameux lendemain de veille, comment peut-on l'éviter ou encore comment le soigner?

«Un. Boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Deuxièmement, sortir dehors, quelle que soit la température pour s'oxygéner et ensuite, prier et attendre», conclut M. Sacy.