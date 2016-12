Des enfants battus pour avoir ouvert leurs cadeaux avant Noël

Des documents d’un tribunal de l’État de l'Indiana dévoilent qu’une mère est accusée de voies de fait après avoir supposément battu ses deux fils. Tout ça parce qu'ils avaient ouvert leurs cadeaux de Noël trop tôt.

Sascha Collins, 36 ans, devra faire face à la justice après avoir déclaré aux enquêteurs qu’elle a «exagéré» lorsqu’elle a puni ses deux enfants de sept et neuf ans. Un des deux souffre d’ailleurs d’une maladie mentale.

Visionnez le reportage complet de CNN dans la vidéo ci-dessus (en anglais seulement)

«Les jeunes avaient des marques et des bleus partout», a avoué le chef de la police locale.

La grande soeur des deux garçons les a trouvés dimanche matin, inconsolables et physiquement mal en point. Cette dernière a aussi déclaré que Sascha Collin avait bu et «sniffer» de l’hydrocodone -un puissant opioïde- la nuit avant l’incident. L’adolescente a ajouté que la mère se défoulait dans la maison en criant avoir «les pires enfants de tous les temps» et qu’ils étaient «ingrats».

Le procureur de la Couronne affirme que Collins a lancé ses garçons sur les murs, les a frappés avec une ceinture et les a même mordus.

Les enfants n’ont pas été hospitalisés, mais avaient très peur de retourner à la maison.

Collins a avoué à la police qu’elle leur avait donné une bonne fessée, mais qu’elle ne se rappelait pas entièrement les événements, précisant aussi que les blessures des ses fils pouvaient aussi être le résultat de bagarres entre eux.

Si déclarée coupable, la femme pourrait écoper jusqu’à 12 ans de prison.