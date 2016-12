Johnny Depp réclame 100 000 $ à Amber Heard

Johnny Depp n’en a pas fini avec Amber Heard. Le couple a divorcé cet été après une très amère histoire de violences conjugales.

La comédienne a obtenu du juge que son ex-mari lui verse 7 millions de dollars. Mais apparemment, l’intéressé n’aurait pas avancé l’argent dans les temps et Amber Heard n’a pas hésité à le faire savoir. Une réaction qui a visiblement déplu à Johnny Depp, qui a décidé de réagir à son tour en réclamant à son ex-femme de lui rembourser une partie de ses frais d’avocat, soit 100 000$.

D’après des documents obtenus par ETOnline, le comédien aurait dépensé près de 1 million de dollars pour s’offrir les services de l'avocate Laura Wasser. Si Amber Heard ne paye pas dans les 10 jours, il exige que la somme soit retirée de ce qu’il lui doit déjà.

L’affaire devrait se régler devant le juge le 13 janvier prochain.

Son action fait suite à celle lancée par la comédienne pour récupérer son dû, qu’elle prévoit de donner à l’American Civil Liberties Union – et leur service dédié aux violences domestiques – et au Children’s Hospital de Los Angeles. D’après Laura Wasser, cette dernière action était « parfaitement injustifiée », d’autant qu’Amber Heard se comporterait de manière «erratique» et «peu coopérative» depuis le début de l’affaire.

«L’impact de ses déclarations incessantes à l’encontre de Johnny – les dommages qu’elles ont causés, tant sur le plan personnel que professionnel, mais aussi financier et familial de mon client – n’ont pas l’air de toucher Amber», a notamment noté l’avocate de Johnny Depp dans sa réclamation.