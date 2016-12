La police de Montréal arrête un criminel recherché aux États-Unis

John Robert Boone, un fugitif recherché depuis huit ans aux États-Unis, a été arrêté jeudi par la police de Montréal.

L’homme de 73 ans était recherché par le Kentucky State Police et les US Marshals pour des accusations en matière de stupéfiants. Il a déjà fait partie de la liste des Américains les plus recherchés.

«Des techniques d’enquête, ainsi que l’aide de partenaires, ont permis de trouver le suspect, qui a été localisé en fin d’après-midi dans un centre commercial situé à l’angle des rues Sainte-Catherine et Atwater», a fait savoir dans un communiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Actuellement détenu, l’homme devrait être extradé aux États-Unis «aussitôt les modalités de transfert complétées au Canada», a souligné le SPVM.

John Robert Boone, alias Johnny Boone, était accusé de fabrication et de trafic de marijuana. Il devait comparaître en 2008 à Louisville, dans le Kentucky, pour répondre à ces accusations.

À l’époque, les autorités le considéraient comme le parrain de la «Cornbread Mafia». Il a déjà passé 13 ans dans une prison fédérale.