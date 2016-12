Les causes de la mort d’Alan Thicke dévoilées

L'acteur canadien Alan Thicke est décédé la semaine dernière. Comme le rapporte TMZ.com, il jouait au hockey avec son fils de 19 ans, Carter, le matin du 13 décembre et a été victime d’une crise cardiaque.

Les secours l’ont transféré au Providence St. Joseph's Medical Center de Burbank, en Californie, où les chirurgiens ont tenté une sternotomie médiane, sans succès. Il a rendu l'âme à 14h14 heure locale, à l’âge de 69 ans, trois heures après être arrivé à l’hôpital.

Les médecins légistes ont confirmé la crise cardiaque comme cause de sa mort, ainsi qu'en témoigne le certificat de décès que s’est procuré TMZ.com.

Les obsèques ont eu lieu à Santa Barbara, en Californie, et son fils, Robin Thicke, a eu du mal à contrôler ses émotions. Sa veuve, Tanya Callau, a fait publier un communiqué sur People.com mardi, dans lequel elle exprime sa gratitude envers les fans.

«C’est avec une tristesse déchirante et une douleur incommensurable que je remercie chacun du fond du cœur pour la vague d’amour et de soutien durant cette période inimaginable, a-t-elle écrit. À travers les larmes et les sourires, notre plus chère famille et nos plus chers amis sont venus chez nous célébrer la vie de mon doux et dévoué marié Alan Thicke.»

Tanya Callau a également tenu à préciser que la presse devait se tenir à l’écart. «Hier, avec mes beaux-fils et notre famille élargie, nous avons mis en terre mon mari bien-aimé, mon âme sœur et le patriarche de notre famille. Nous demandons de respecter notre intimité pendant cette période de profond deuil», a écrit la femme d'Alan Thicke.