L'expert des «petits mots» de biscuits chinois passe à autre chose

Si vous avez déjà consommé un biscuit chinois, vous avez de fortes chances d’avoir aussi lu une création de Donald Lau.

Selon NBC news, l’homme de 68 ans, qui occupait cette tâche depuis le début des années 80 pour l’entreprise Wonton Food –qui produit cinq millions de biscuits par jour-, a annoncé qu’il abandonnait cette tâche bien particulière.

Lau avait initialement hérité de cette responsabilité puisqu’il était l’employé parlant le mieux anglais dans l’entreprise.

Au départ, il devait rafraîchir la collection d’une centaine de mots que comptait déjà Wonton Food, le plus grand distributeur de biscuits chinois de l'est des États-Unis. Il a d’ailleurs avoué qu’au départ, ses créations se voulaient plutôt traditionnelles et ressemblaient beaucoup aux phrases d’un horoscope.

Or, plus les années passaient, plus Lau a pris confiance en son propre style. Il a finalement élargi la banque de mots de Wonton Food.

En entrevue avec le réseau américain, celui qui agit aussi comme vice-président de l’entreprise avoue que l’objectif premier de ses petits mots a toujours été de «faire rire les gens».

Sauf qu’avec les années, Donald Lau a commencé à devenir moins productif, passant de quelques mots produits par jours, à quelques-uns par mois. Le syndrome de la page blanche l’affectait aussi de plus en plus souvent.

C’est pourquoi ce dernier a commencé à former un nouvel employé dans l’art des «petits mots» : James Wong, 43 ans, un aide-vice-président dans l’entreprise.

Lau ne prend pas totalement sa retraite et demeurera dans l'entreprise. Il espère toutefois avoir plus de temps pour voyager.