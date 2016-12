L'Iran conclut une mégacommande ferme de 100 avions Airbus

La compagnie nationale Iran Air a conclu jeudi une commande ferme de 100 appareils du constructeur Airbus pour un montant d'environ 20 milliards de dollars au prix catalogue et indiqué que les livraisons commenceraient début 2017, a annoncé l'avionneur européen.

La commande, qui fait suite à un engagement signé en janvier à Paris, couvre 46 moyen-courriers A320, 38 long-courriers A330 et 16 A350, selon un communiqué d'Airbus. Un porte-parole du groupe a précisé que ce contrat représente «environ 20 milliards de dollars» au prix catalogue.

L'accord de janvier portait sur 118 appareils, dont 12 A380, pour un montant global évalué à plus de 25 milliards de dollars. Le volet sur les A380 a été abandonné, car l'aéroport de Téhéran n'est pas aménagé pour ce très gros porteur, selon une source proche du dossier.

«Nous espérons que ce succès signale(ra) au monde que les objectifs commerciaux de l'Iran et de ses homologues sont mieux atteints avec la coopération internationale», a déclaré Farhad Parvaresh, patron d'Iran Air, cité dans le communiqué.

«Notre accord global inclut l'entraînement des pilotes, la gestion des opérations aéroportuaires et du trafic aérien. Il représente une étape significative dans la modernisation du secteur iranien de l'aviation commerciale», a de son côté déclaré, le patron d'Airbus, Fabrice Bregier.

Iran Air et l'avionneur américain Boeing ont signé le 11 décembre à Téhéran leur plus gros contrat depuis près de 40 ans, portant sur l'achat de 80 appareils destinés à remplacer une flotte iranienne vieillissante. Ce contrat a une valeur de 16,6 milliards de dollars.

Le pays aura besoin de 400 à 500 avions de ligne dans la prochaine décennie, selon l'Organisation iranienne de l'aviation civile.

En septembre, Boeing et Airbus avaient obtenu le feu vert des États-Unis pour vendre des avions neufs à l'Iran. Ils avaient entamé sans attendre des négociations justes après la conclusion de l'accord nucléaire de juillet 2015 entre l'Iran et six grandes puissances, dont les États-Unis.

Cet accord historique a permis d'alléger dès janvier dernier l'embargo économique international contre l'Iran.