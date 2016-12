Paraplégique après un accident de travail, il consacre sa vie à la prévention

Âgé de 26 ans, Jonathan Plante ne craignait pas les hauteurs. En 2007, une chute d’une quinzaine de pieds sur un chantier l’a rendu paraplégique. Depuis, il a donné plus de 600 conférences sur la sécurité au travail.

Certains des jeunes qui ont entendu son témoignage jeudi sont d'apprentis charpentiers-menuisiers. Il espère avoir trouvé une oreille attentive chez eux.

«Ca nous aurait pris dix minutes ce matin-là pour faire une belle rampe avec de beaux petits garde-corps, quelque chose d'intelligent et de logique, a-t-il dit. On avait tout ce qu'il fallait sur le chantier.»

Il rappelle que prendre des raccourcis pour sauver du temps n'est jamais un choix judicieux.

«Je peux déjà vous dire, presque dix ans plus tard, que je n'ai pas sauvé une minute encore», a-t-il conclu.

M. Plante a soutenu que la sécurité au travail est une responsabilité partagée. Il faut avoir le courage de dire non quand on ne se sent pas en sécurité, peu importe son expérience.