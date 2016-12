Que fera le dollar en 2017?

Va-t-il baisser, monter, stagner? Les avis sur le futur du huard, en 2017, sont partagés, alors qu’il clôturait à 74,11 cents aujourd’hui.

Le Mouvement Desjardins le voit à 71 cents à la fin de 2017, tandis que Sébastien Lavoie, économiste en chef de la Banque Laurentienne, prévoit son ascension jusqu’à 79 cents. Et il serait encore plus optimiste, n’eût été des taux obligataires américains qui sont en hausse, ce qui serait alléchant pour les investisseurs.

«Le dollar va grimper en raison de la hausse soutenue des prix du pétrole en 2017», dit Sébastien Lavoie. L’expert prévoit le prix du baril à environ 68$ à la fin de 2017 (il est à 53$ actuellement) en raison d’une réduction de la production, convenue entre les pays exportateurs.

«La demande sera plus forte que la production, car l’économie roule. C’est la forme d’énergie la plus populaire pour l’instant», dit l’économiste.

Le dollar canadien n’est-il qu’un pétrohuard?

Moins qu’il l’a déjà été, dit Sébastien Lavoie. En réalité, l’écart entre les taux d’intérêts canadiens et américains pourrait avoir davantage d’influence sur le dollar que le baril de pétrole.

«L’économie américaine est dans un élan positif et la réserve fédérale pourrait augmenter ses taux obligataires à nouveau en 2017. Ce n’est pas quelque chose que le Canada peut se permettre de faire. Or, si on est un investisseur, on préfèrera peut-être les obligations américaines. Ça sera donc défavorable au dollar canadien. »

N’eût été de cela, Sébastien Lavoie aurait misé sur un dollar atteignant 82 ou 83 cents à la fin de 2017.

Cela dit, 2017 risque d’être riche en rebondissements, dit M. Lavoie. L’instabilité en Europe, le Brexit, les craintes en Chine...et au Canada, la seule mention, dans un discours, d’une renégociation de l’ALENA par Donald Trump peut provoquer une baisse du huard.

«Notre économie est ouverte sur le monde, donc tout ce qui est lié au protectionnisme nous fait mal. »

Avec un dollar américain à son plus haut niveau en 14 ans, la zone optimale du huard est autour de 75 cents, estime-t-il. Plus bas, les risques de devenir une économie à rabais sont présents. Plus haut, les exportations peuvent en souffrir.

Desjardins : un dollar à 71 cents

La plupart des devises se sont dépréciées contre le dollar américain depuis l’élection de Donald Trump, dit Desjardins dans sa plus récente étude économique. Tout comme l’euro ou le peso, le dollar canadien n’y a pas échappé au début. «Mais la tendance est rapidement revenue à l’appréciation», notamment en raison de l’entente pour réduire la production mondiale de pétrole.

La devise canadienne a également été aidée par la publication de bonnes statistiques économiques au pays et par un devancement des attentes de resserrement monétaire.

«Le dollar canadien pourrait encore compter sur quelques gains de la part des prix du pétrole, mais cela risque de ne pas être suffisant pour empêcher une dépréciation de la devise, et ce, même à court terme.»

Desjardins ne croit pas, à l’instar de Sébastien Lavoie, que la Banque du Canada rehausse ses taux directeurs à la fin de 2017. Il prévoit donc un dollar canadien à 71 cents pour la fin de l’an prochain.