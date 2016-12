Services interrompus à l'hôpital de Matane

Face à une pénurie de chirurgiens durant la période des Fêtes, tous les cas urgents de chirurgie et d’obstétrique de l’hôpital de Matane seront systématiquement transférés à l'hôpital de Rimouski. Une situation qu’a dénoncée mercredi le syndicat.

Cette interruption de service entre le 19 décembre et le 3 janvier suscite évidemment de nombreuses craintes et réactions suite à cette décision du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Le CISSS affirme qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle, mais tient à souligner que le corridor entre Matane et Rimouski est souvent utilisé au cours de l’année.

«Il y a des régions au Québec où le rayon de déplacement d’une femme enceinte en travail est autour de 150 km. On part de l’expérience d’autres régions. C’est sûr qu’on préférerait pouvoir maintenir tout le temps la desserte le plus possible à proximité de la population, mais actuellement ce corridor-là offre des délais qui sont acceptables », affirme le directeur des services professionnels du CISSS, Dr Jean-Cristophe Carvalho.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, demande à Gaétan Barrette d’intervenir au plus vite afin de trouver une solution pour que Matane ait une couverture adéquate pour la période des fêtes.

«Je veux m’assurer que le ministre de la Santé, dans les prochaines heures, annonce des mesures qui vont sécuriser la population et assurer que les conditions sont optimales pour les gens que je représente.»

Le maire de Matane, Jérôme Landry, s'est exprimé sur le sujet par voie de communiqué en affirmant appuyer les démarches en cours de Pascal Bérubé