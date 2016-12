Set carré, accordéon et party à l’Avant-Veille

La Veillée de l’Avant-veille, un des rassemblements folk-trad les plus connus et prisés du public, fête ses 20 ans. C’est entourés de la Bottine souriante et De Temps Antan que les musiciens du groupe Le Vent du nord célèbreront comme il se doit la musique traditionnelle du Québec.

Un autre grand anniversaire sera souligné lors du concert du 30 décembre, présenté au Métropolis : les 40 ans du groupe la Bottine souriante. «C’est un fait exceptionnel. On ne parle pas d’un groupe qui a fait une longue pause et qui revient, mais bien de musiciens qui tournent et jouent depuis quatre décennies! Ça nous fait chaud au cœur de les avoir», s’exclame le violoniste Olivier Demers, un des membres fondateurs du groupe Le Vent du Nord.

La formation folk-trad est à l’avant-garde d’une volonté de renouveau de la musique traditionnelle du Québec depuis sa formation en 2002. Avant même de fonder Le Vent du Nord, Olivier Demers et Nicolas Boulerice ont créé La Veillée de l’Aant-Veille en 1996. «On avait à peine 20 ans. Ça représente la moitié de notre vie!», souligne Olivier Demers.

Les deux comparses ont été inspirés par un festival des années 1970, La Veillée des veillées, qui rassemblait danseurs et musiciens de l’Irlande, de l’Écosse, de Louisiane et d’Acadie. «Comme on fait de la musique trad, on puise dans le passé pour continuer la chaîne des événements. On garde l’aspect de la rencontre et ça, ça plait aux gens», croit le violoniste.

Une musique inter-générationnelle

Véritable veillée traditionnelle, l’Avant-veille dure près de cinq heures. «C’est une soirée d’approche fantastique pour les gens qui ne sont jamais allés, note Olivier Demers. C’est tout en bonheur, en lumière et ça fait du bien dans des temps difficiles. On sent la tension partout, ça fait du bien d’oublier ça et de se dire : on va fêter ici, avec notre musique.»

Une musique historique, qui remonte à nos racines lointaines, mais qui a le pouvoir de rassembler tout le monde. «J’invite tous les néo-Québécois à venir, lance le violoniste. C’est très important qu’ils découvrent une de nos facettes, un de nos côtés positifs, qui est notre manière de fêter tous ensemble pacifiquement. On va se souhaiter la bonne année avec tous nos voisins, peu importe nos origines.»

Même si elle ne bénéficie pas d’une couverture médiatique importante, la musique traditionnelle contemporaine du Québec gagne sans cesse de nouveaux adeptes. «C’est une musique qui continue d’exister et qui a toujours su se démarquer. De plus en plus de jeunes viennent à nos spectacles!», note Olivier Demers.

À son avis, le trad réussira à se renouveler grâce aux nouvelles mains et oreilles qui s’y frottent. «S’approprier sa propre musique, c’est une des façons de se connecter, de sentir qu’on fait partie d’une communauté qui existe. Ça vient avec l’amour de notre pays!», affirme le musicien.

La Veillée de l’Avant-Veille aura lieu le 30 décembre au Métropolis.