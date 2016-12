Un fervent adversaire de la Chine comme conseiller économique

Le président élu Donald Trump a nommé Peter Navarro, un économiste fervent adversaire de la Chine, à la tête d'un Conseil du commerce national, un bureau dépendant de la Maison-Blanche nouvellement créé.

Peter Navarro va «travailler à l'élaboration de politiques commerciales qui réduiront notre déficit commercial, renforceront notre croissance et contribueront à réduire l'exode des emplois de nos contrées», a expliqué mercredi le président élu dans un communiqué dans lequel il le présente comme «un économiste visionnaire».

Dans un livre intitulé «Death by China: how America lost its manufacturing base» (La mort par la Chine: comment l'Amérique a perdu sa base industrielle), ce professeur à l'université de Californie à Irvine, critique la guerre économique menée par Pékin et son ambition de devenir la première puissance économique et militaire en Asie.

Cette nomination pourrait irriter Pékin, déjà échaudé par l'appel début décembre entre le futur 45e président américain et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen qui a écorné le principe de la «Chine unique», respecté depuis 1979 par Washington. Pékin considère en effet Taïwan comme une de ses provinces et s'oppose à toute relation entre des dirigeants étrangers et Taïpei.

Durant toute sa campagne électorale, lors de laquelle M. Navarro l'a conseillé, M. Trump a violemment critiqué Pékin, l'accusant de manipuler sa monnaie pour stimuler ses exportations et ainsi faire une concurrence déloyale aux entreprises américaines.