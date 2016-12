Un immigrant belge pourrait être obligé de vivre sans sa fille

Noël sera synonyme de stress pour un immigrant belge de Drummondville, qui est sur le point d'être obligé de retourner en Belgique et de vivre sans sa petite fille.

Demeurer avec sa fillette de 3 ans et demi, c'est le miracle de Noël que souhaite Xavier Bouvé. Cet immigrant belge habite à Drummondville depuis huit ans, et renouvelle depuis les permis de travail et visa. Mais le 8 janvier prochain, son permis de travail actuel sera échu. Les alternatives sont peu nombreuses pour qu'il reste au Québec.

«Ça ne va pas bien, a expliqué Xavier Bouvé. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais même plus quel jour on est...»

Les démarches auprès du ministère de l'Immigration prennent beaucoup de temps à Xavier Bouvé. En raison de ses absences fréquentes, il a perdu son emploi. «J'ai dû prendre des journées de congé et des demies journées pour faire mes démarches, ce qui n'a pas plus à l'employeur», a-t-il dit.

«Pour mon appartement, je ne peux plus payer, a-t-il ajouté. Alors je vais voir avec ma propriétaire si on peut attendre un peu voir s'il y a un dénouement.»

Pour gagner du temps, M. Bouvé s'est fait conseiller de demander un visa de visiteur. «Avec un visa visiteur je ne peux pas travailler, ni chercher de l'emploi, a-t-il déploré. On m'a aussi conseillé de prendre un autre permis de travail qui sera assurément refusé. C'est comme mettre un «plaster»: Je vais pouvoir rester quelques mois de plus dans la même situation. Mais je ne suis plus capable de vivre comme ça.»

Pour se sortir de cette impasse, le Belge de 35 ans tente d'obtenir du support du plus d'intervenants possible. «J'ai fait appel aux médias belges ainsi qu'au gouvernement en espérant qu'ils prennent position», a-t-il mentionné.

Suite à la parution de son histoire dans les médias, Xavier Bouvé a reçu de nombreux messages d'encouragements via le web. Cette solidarité l'aide à passer cette période difficile.

«Les miracles de Noël j'en ai pas encore eu, et je ne connais personne qui en a eu un... Donc ça fait perdre un peu espoir», a expliqué M. Bouvé.

Sensible à sa cause, le député fédéral François Choquette tente de faire pression sur le ministère de l'Immigration pour trouver une solution. Une réponse est attendue, mais ils craignent qu'elle arrive trop tard...