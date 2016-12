Un Noël infernal

Lassé des célébrations traditionnelles du Temps des Fêtes? Alors plongez tête première en enfer avec Mononc’ Serge et Anonymus, qui offrent un tout nouveau spectacle festif et complètement irrévérencieux.

Un fouillis organisé règne dans les locaux de répétition du groupe métal Anonymus. Des cloches et des boules de Noël géantes, achetées spécialement pour leur nouvelle tournée Les Fêtes en Enfer, côtoient des gargouilles grandeur nature, des instruments de toutes sortes et même un Père Noël squelette.

«C’est moi qui lui a acheté son costume, qui l’a cousu pis toute! J’ai scotché mes souliers dessus, je voulais le rembourrer au complet mais c’était trop d’ouvrage, alors il a juste un gros oreiller de chest», détaille Serge Robert, alias Mononc’ Serge. «Toute façon, il va même pas toffer un show», lance en riant le batteur d’Anonymus, Carlos Araya.

Costumés avec des uniformes rouges, du haut-de-forme aux chaussures, les musiciens s’amusent comme des enfants. «C’est ce que j’aime des gars d’Anonymus : ils embarquent toujours dans les propositions de décors, de déguisements, de mise en scène. Ça donne un show vraiment théâtral, c’est une super belle expérience pour le public», affirme Mononc’ Serge.

Une tradition réinventée

Cela fait déjà 6 ans que les musiciens ont fait leur dernière tournée commune. «Moi je fais toujours des spectacles dans le Temps des Fêtes. Les gens me demandaient toujours quand est-ce qu’on allait refaire des shows ensemble, alors cette année je leur ai proposé!», raconte Mononc’ Serge.

Même s’ils proviennent de deux univers musicaux complètement différents, Mononc’ Serge et Anonymus ont réussi à créer au fil des ans une collaboration fructueuse. «L’humour et la virulence de mes paroles se recoupe très bien avec leur musique. Je pense que les gens sentent intuitivement que ça fonctionne bien, et nos albums qui ont le mieux vendu respectivement sont ceux qu’on a faits ensemble», note le chansonnier.

Transgressions festives

Même si le spectacle comportera plusieurs pièces bien connues, les artistes tenaient à offrir une tournée différente des précédentes. «On a une nouvelle chanson, on a refait et repensé tout l’emballage, dont les costumes, les liens entre les chansons...On a préparé plein de surprises!», détaille Oscar Souto, bassiste et vocaliste au sein d’Anonymus. «On va aussi pendre le Père Noël, mais juste cinq secondes, ça sera pas si pire», lance Mononc’ Serge, avec une délicieuse irrévérence.

Au menu : sans surprise, une prestation déjantée et de mauvais goût. «Le politically correct est pas là pantoute, dit Mononc’ Serge en souriant. C’est assez excessif, mais on le fait vraiment dans la bonne humeur. On déconne! Je relisais ce que j’ai écrit, pis on dirait quasiment un show de Cheech and Chong. Notre spectacle est vraiment malsain.»

La tournée Les Fêtes en Enfer est sans contredit le meilleur moyen de se défouler après des célébrations de Noël souvent éreintantes. «Si vous avez pas envie de magasiner ou d’aller dans des partys de bureau plates, eh bien venez voir notre show. Je vous promets que c’est vraiment différent», assure en riant Oscar Souto.

Les Fêtes en Enfer se dérouleront aux dates suivantes:

26 décembre - Trois Rivières, Satyre Cabaret-Spectacle

27 décembre - Saguenay, Vieux Théâtre de La Baie

28 décembre - À venir lundi prochain

29 décembre - Sherbrooke, Théâtre Granada

30 décembre - Montréal, Club Soda