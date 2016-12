Un vote sur les colonies israéliennes reporté à l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU a reporté jeudi un vote sur la colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens et à Jérusalem-Est, une question sensible sur laquelle Donald Trump a essayé de peser en réclamant le veto des États-Unis.

Le projet de résolution, qui exhorte l'État hébreu à "cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation", avait été proposé mercredi soir par l'Égypte, mais Le Caire a finalement réclamé davantage de temps pour des consultations.

Aucune nouvelle date ni horaire n'ont été programmé. Des diplomates ont indiqué que le vote initialement prévu jeudi après-midi à New York pourrait avoir lieu vendredi.

Néanmoins, à l'issue d'une réunion de la Ligue arabe jeudi soir au Caire, l'ambassadeur palestinien auprès de l'Égypte et de la Ligue arabe Jamal el-Choubaki a précisé que les consultations dureraient "deux jours" avant qu'une décision soit prise concernant un vote.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réclamé un veto de ses alliés américains. Un texte similaire s'était déjà heurté au veto des États-Unis en 2011.

Mais depuis plusieurs mois l'éventualité que l'administration Obama finisse par permettre l'adoption d'une telle résolution fait l'objet de nombreuses spéculations, alors que le président sortant s'apprête à céder les rênes du pays au républicain Donald Trump le 20 janvier.

Ce dernier, qui a promis de reconnaître Jérusalem comme "la capitale indivisible de l'État d'Israël", a appelé jeudi matin à un veto américain, dans une prise de position rare pour un président élu qui n'a pas encore pris ses fonctions.

Selon la chaine américaine CNN citant un haut responsable israélien non identifié, le gouvernement d'Israël a contacté directement l'équipe Trump.

Israël "a imploré la Maison-Blanche de ne pas aller de l'avant (avec le vote, NDLR) et nous leur avons dit que s'ils le faisaient, nous n'aurions d'autre choix que de nous tourner vers le président élu Trump", a indiqué ce responsable. "Nous nous sommes tournés vers le président élu et nous lui sommes profondément reconnaissants qu'il soit intervenu, ce qui n'était pas facile à faire".

"Comme les États-Unis le disent depuis longtemps, la paix entre Israéliens et Palestiniens ne peut venir que de négociations directes entre les parties, et non à travers des conditions imposées par les Nations unies", a lancé M. Trump dans un communiqué.

Benjamin Netanyahu a utilisé la même formule jeudi dans une vidéo où il espère que "les États-Unis continuent de se tenir aux principes (...) selon lesquels la paix ne vient pas avec des résolutions de l'ONU mais seulement à travers des négociations directes".

L'ambassadeur israélien auprès des Nations unies, Danny Danon, a affirmé que son gouvernement déployait "des efforts diplomatiques sur tous les fronts pour s'assurer que cette résolution scandaleuse ne passe pas".

Un diplomate onusien a confirmé sous couvert d'anonymat que les Israéliens menaient "une troisième guerre mondiale diplomatique" en ce sens.

Les ambassadeurs arabes se sont eux réunis en urgence à l'ONU. L'ambassadeur palestinien, Riyad Mansour, a estimé que M. Trump "agissait au nom de Netanyahu".

La colonisation israélienne est considérée comme un frein majeur au processus de paix, les constructions étant effectuées sur des terres qui pourraient appartenir à un futur État palestinien.

Les Nations unies la considèrent comme illégale au regard du droit international et ont appelé à plusieurs reprises Israël à y mettre fin. Malgré cela, des responsables onusiens ont constaté une augmentation des constructions ces derniers mois et certains responsables israéliens voient l'élection de Donald Trump comme une opportunité d'étendre la colonisation.

L'ambassadeur que le milliardaire entend nommer en Israël, David Friedman, a estimé publiquement que Washington ne devait pas exercer de pressions pour freiner la colonisation.

Barack Obama pour sa part entretient des relations notoirement exécrables avec Benjamin Netanyahu, ce qui n'a pas empêché Israël de se voir octroyer récemment 38 milliards de dollars sur dix ans d'aide militaire de la part des États-Unis.

Sur la question de la colonisation, que le texte égyptien considère "dangereuse pour la viabilité d'une solution à deux États" qui cohabiteraient dans la paix et la sécurité, M. Obama s'est montré critique à l'égard d'Israël.

De ce fait, l'idée que les États-Unis puissent ne pas faire usage de leur droit de veto et seulement s'abstenir a commencé à circuler. Les spéculations en ce sens ont été alimentées jeudi par la décision du Secrétaire d'Etat John Kerry d'annuler un bref discours prévu devant des journalistes.

Après l'échec des derniers efforts américains pour relancer le processus de paix en avril 2014, une conférence a été convoquée par la France pour le 15 janvier afin de réitérer le soutien de la communauté internationale à la solution à deux États.