Ces voyageurs d'Air Canada reçoivent tout un cadeau

La compagnie aérienne Air Canada a profité de la période des Fêtes, hier, pour offrir non pas un, mais deux billets d’avion à tous les voyageurs du vol AC115 entre Toronto-Vancouver.

En effet, le premier billet a été remis au voyageur pour une destination desservie par Air Canada. Le deuxième billet est destiné à un proche «qui le mérite pendant cette période des Fêtes.

«Dans l'esprit du temps des Fêtes, nous sommes fiers de lancer un programme qui nous touche directement et qui aide nos clients à avoir une influence positive», a affirmé Andrew Shibata, directeur délégué des marques à Air Canada. «Nous invitons nos clients à montrer leur fierté et le meilleur de ce que le Canada a à offrir au monde, en affichant les valeurs, l'énergie et la passion qui caractérisent les Canadiens. Que ce soit pour rejoindre leur famille dans un pays lointain, faire du bénévolat pour une œuvre de bienfaisance à l'étranger, entreprendre le voyage épanouissant d'une vie, ou aider un ami à accomplir un but, nous sommes impatients d'entendre comment nos clients feront leur marque l'année prochaine et les bonnes choses qui résulteront de ce vol spécial.»

Publiée sur la page Facebook de la compagnie aérienne, la vidéo a été vue près de 500 000 fois.