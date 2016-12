D’immigrant à apprenti cuisinier

S’intégrer dans une nouvelle communauté n’est pas si simple pour la majorité des nouveaux arrivants. Alors que des restaurants de Québec ont un besoin criant de main-d’œuvre, plusieurs propriétaires offrent de les aider en participant à un projet-pilote pour devenir un apprenti.

Natif d’Algérie, Camel Boulenaiz était policier avant d’arriver au Canada. Après avoir vécu un divorce dans lequel «il a perdu ses enfants et sa femme», Boulenaiz admet qu’au début «ça n’a pas été facile. J’ai cherché un travail et c’est grâce à l’organisme SOI que j’en ai trouvé un», dit-il.

Le SOI, c'est l'une des organisations responsables de ce projet-pilote, qui vise l'embauche et l'intégration des immigrants. L'objectif, c'est de former de nouveaux arrivants en restauration.

Camel n’est pas seul à participer à ce stage rémunéré. Huit autres personnes de différentes nationalités participent au projet-pilote.

«La clientèle issue des migrations a vraiment besoin d'un petit coup de main pour s'intégrer au marché du travail», explique Marjorie Ménard, agente de développement Fierbourg.

Un projet gagnant

La pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur d'activité a favorisé l’émergence de ce projet. Les chefs n’ont pas hésité à y participer.

«On a vraiment adhéré pour donner une chance aussi. Donner une chance aux gens d'entrer dans le monde du travail, mais aussi de travailler avec les gens d'ici», affirme Arnaud Marchand, chef propriétaire de chez Boulay Bristro Boréal.

«Ah, vous ne vous trompez pas! C'est très, très difficile à trouver. On fonde de gros espoirs sur ce projet parce que, effectivement, ça va nous permettre, bien, de former Camel pendant quelques mois. Et puis, au bout de ces quelques mois, s'il se plaît chez nous, on va le garder pour les années à venir», ajoute le chef propriétaire.