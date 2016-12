Kevin O'Leary songe de plus en plus à diriger le Parti conservateur

L’homme d’affaires et personnalité de la télévision Kevin O'Leary semble de plus en plus enclin à se lancer dans la course pour devenir chef du Parti conservateur du Canada.

Celui qui s’est fait connaître pour son style cinglant en tant que dragon de l’émission «Dragon’s Den» de CBC a annoncé vendredi la création d’un «comité national formé de conservateurs reconnus et de leaders du monde des affaires afin de tracer la voie de la victoire pour sa course à la direction potentielle».

Ce comité exploratoire accueille des gens connus comme l’ancien premier ministre ontarien Mike Harris et l’ex-leader du Sénat Marjory LeBreton. Il est présidé par Mike Coates qui compte consulter les membres du Parti conservateur, le caucus et les électeurs. Il en fera rapport à Kevin O'Leary au début de l’année prochaine.

«Le bilan d'entrepreneur de Kevin est bien connu de millions de Canadiens et le Parti conservateur a besoin de quelqu'un de son calibre si nous voulons offrir une vraie alternative aux prochaines élections», a mentionné M. Coates par communiqué.

«Si vous voulez un chef qui est prêt à se battre pour vous et qui dira les choses telles qu'elles sont, nous vous pressons de vous joindre à nous au www.OlearypourleCanada.ca pour nous le faire savoir», a-t-il fait savoir.

Sur ce site web, l’homme d’affaires n’y va pas par quatre chemins. Il demande à ceux qui consultent la page d’accueil s’ils sont membres du Parti conservateur et s’ils sont prêts à voter pour lui.

Issu de la finance, connu du public pour ses positions tranchées et pour ne pas avoir la langue dans sa poche lors de ses interventions dans de nombreuses émissions économiques, Kevin O'Leary a un profil qui ressemble à celui de Donald Trump.

Il a souvent laissé entendre qu’il était intéressé par le poste de chef du Parti conservateur, mais il n’a jamais dit clairement jusqu’à présent s’il compte se lancer dans la course, aux côtés notamment des Québécois Maxime Bernier et Steven Blaney.

Très marqué à droite sur le plan économique, Kevin O'Leary a promis en janvier dernier d’investir 1 million $ dans l’industrie du pétrole en Alberta pour aider la province à relancer son économie.

Anglophone unilingue originaire de Montréal, il estime que le prochain chef du PCC n’a nul besoin d’être bilingue.

Son statut de vedette changerait sûrement la dynamique de la campagne et lui donnerait un bon coup de pouce face aux autres candidats qui sont relativement peu connus de la population. Elle permettrait également d’attirer l’attention médiatique puisque la course à la chefferie n’a pas suscité les passions jusqu’ici.

Les autres candidats dans la course sont Michael Chong, Kellie Leitch, Chris Alexander, Rick Peterson, Andrew Scheer, Deepak Obhrai, Lisa Raitt, Brad Trost, Erin O’Toole, Pierre Lemieux, Andrew Saxton et Daniel Lindsay.