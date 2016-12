L'armée se déploie dans les ex-quartiers rebelles d'Alep

Les forces gouvernementales syriennes se déployaient vendredi dans les quartiers d'Alep récemment repris, qui offraient un tableau apocalyptique avec leurs immeubles détruits et leurs rues défoncées, au lendemain de l'évacuation des derniers rebelles.

La victoire sans précédent que représente pour le régime la reprise totale de la deuxième ville de Syrie n'aurait pas pu avoir lieu sans l'engagement militaire de son allié indéfectible, la Russie.

Son président Vladimir Poutine a estimé vendredi que la reprise d'Alep était un «pas très important» vers le règlement d'un conflit qui a fait plus de 310 000 morts depuis 2011.

L'armée syrienne avait solennellement annoncé jeudi soir la reprise de la moitié de cette ville qui lui échappait depuis juillet 2012, après une offensive dévastatrice d'un mois qui a abouti à l'évacuation forcée de dizaines de milliers de résidents et d'insurgés vers des régions rebelles du nord du pays.

L'accord, en vertu duquel les secteurs Est de la ville ont été vidés de leurs habitants et des insurgés, a été parrainé par la Turquie, principal appui des rebelles, la Russie et l'Iran, grands alliés du régime de Bachar al-Assad.

«La libération d'Alep des éléments radicaux est un pas très important vers la normalisation complète (de la situation) en Syrie et, je l'espère, dans la région dans son ensemble», a déclaré M. Poutine, cité par les agences russes.

Vendredi matin, les forces gouvernementales ont pénétré dans trois ex-bastions rebelles, Soukkari, Zabdiyé et Al-Machad, où elles n'avaient plus mis les pied depuis quatre ans, selon un correspondant de l'AFP.

Les soldats étaient à la recherche d'explosifs et de mines laissés par les rebelles. Dans la matinée, ils ont terminé leurs opérations de ratissage sur les grandes artères mais poursuivaient leur avancée dans les rues adjacentes.

Par ailleurs, un bataillon de la police militaire russe a été déployé jeudi soir pour assurer la sécurité et maintenir l'ordre à Alep, selon Moscou. Le bataillon compte entre 300 et 400 soldats.

Selon l'OSDH, au moins deux civils ont été tués par les premiers tirs de roquettes rebelles sur Alep depuis l'annonce de la reprise totale de la métropole. Si cela devait durer, cela pourrait créer un nouveau front entre Alep et sa province, majoritairement aux mains des rebelles.

Dans un quartier totalement ravagé près de la Vieille ville, Boustane al-Qasr, des petits bulldozers retiraient vendredi les gravats des rues, selon un correspondant de l'AFP.

Il a vu des civils emmitouflés dans des manteaux, poussant des brouettes où se trouvaient leurs maigres affaires dans un froid glacial, afin de retrouver leur domicile, où ils n'étaient pas revenus depuis des années.

«Je suis venu retrouver ma maison (...) j'ai été forcé de déménager en raison de l'intensité des combats», confie à l'AFP Khaled al-Masri. «J'espère que mon appartement n'a pas été trop endommagé», ajoute-t-il.

Oum Abdo était effondrée après avoir découvert son domicile détruit dans le quartier d'Al-Mayssar. «Il ne reste plus rien de ma maison», a déploré cette femme de 42 ans.

À la suite du départ jeudi des derniers convois d'insurgés et de civils, l'armée avait annoncé «le retour de la sécurité à Alep après sa libération du terrorisme et des terroristes et la sortie de ceux (...) qui y restaient».

«L'objectif de faire tomber le régime a échoué» a estimé de son côté Hassan Nasrallah, le chef du puissant mouvement chiite libanais Hezbollah, réagissant à la prise d'Alep. Son organisation combat aux côtés du régime depuis presque le début du conflit.

Les opérations d'évacuation, lancées le 15 décembre et supervisées par le Comité international de la Croix-rouge, ont permis la sortie de 35 000 personnes de la dernière poche rebelle d'Alep, selon le CICR.

«Les familles ont lutté pendant des mois pour se protéger, trouver de la nourriture, des soins médicaux ou des abris appropriés», a indiqué dans un communiqué la représentante du CICR en Syrie, Marianne Gasser.

«Elle semblaient vouloir partir désespérément, même si la situation est extrêmement douloureuse et confuse», souligne le CICR, évoquant des quartiers «dévastés par la violence».

Outre les bombardements, la population d'Alep-Est, estimée avant l'offensive des forces prorégime à 250 000 personnes, subissait un siège asphyxiant depuis le 17 juillet, souffrant d'une pénurie quasi totale de nourriture, de médicaments et de carburant.

Parallèlement aux évacuations à Alep, 1200 personnes ont également été évacuées des deux villages chiites prorégime de Foua et Kafraya, assiégés par les rebelles dans la province d'Idleb (nord-ouest), selon le CICR.

Déclenché en mars 2011 par la répression de manifestations pacifiques prodémocratie, le conflit syrien s'est complexifié au fil des années avec l'implication de multiples belligérants soutenus par différentes puissances régionales et internationales.