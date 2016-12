Opération antidrogue en Montérégie et en Estrie

Des perquisitions menées jeudi par la police ont permis de découvrir un laboratoire d’encapsulage de drogue de synthèse, à Potton, en Estrie.

La Sûreté du Québec (SQ) a précisé par communiqué que ces installations devaient être démantelées vendredi.

«Ces drogues sont produites par des amateurs qui improvisent, dans des conditions d'insalubrité, avec des produits chimiques qui sont explosifs et nocifs pour la santé et l'environnement», a précisé la SQ en rappelant les dangers de tels laboratoires.

Quatre autres perquisitions ont aussi eu lieu jeudi à Longueuil, Boucherville et Saint-Roch-de-l’Achigan. Elles sont le résultat d’une enquête qui a commencé en novembre, mais qui n’est pas terminée.

Les autorités ont mis la main sur plus de 400 kg de précurseurs servant à fabriquer des drogues de synthèse, 13 brouilleurs d’ondes, une arme à impulsion électrique, une imitation d’une arme à feu, un peu de cannabis, 500 $ en argent comptant ainsi que deux véhicules.

La police n’avait pas annoncé d’arrestation vendredi dans cette affaire.

Plus de 35 policiers de l’Escouade régionale mixte Montérégie, Montréal et Rive-Nord, de la police de Longueuil et de l’Unité d’urgence de la SQ ont participé à ces frappes.