Planifier pour éviter les pièges du magasinage de dernière minute

Le 23 décembre est une journée très achalandée dans les centres commerciaux, où des dizaines de consommateurs se ruent pour faire des achats de dernière minute avant Noël. Une opération qui peut coûter cher.

«Si vous n’avez pas commencé, vous êtes dans le trouble», lâche Réal Coallier, retraité de l'Office de protection du consommateur et conseiller en consommation à l'ACEF de l'Est. «Pour faire les achats de Noël, il faut commencer très de bonne heure, même l’été si possible.»

Selon lui, il faut demander aux gens à qui on veut donner des cadeaux de nous fournir une liste de suggestions pour commencer le plus tôt possible le magasinage.

En planifiant ainsi, on évite ainsi ce que M. Coallier appelle le «syndrome des mains vides».

«On va arriver aujourd’hui, on a aucun cadeau de fait, et on va faire des achats impulsifs sur le coup du stress, explique-t-il. Et ça coûte plus cher. [...] Si on achète émotivement, on va mettre beaucoup plus d’argent que prévu dans notre budget.»

Les consommateurs qui commencent leurs achats aujourd’hui doivent se faire un plan, se fixer un budget et s’y tenir.

Quelques conseils

-Offrir des cadeaux responsables et utiles, qui ne sont pas nécessairement «plates»

-Ne pas prendre de garantie prolongée

-Dans des échanges de cadeaux, apporter des livres

-Offrir des cartes-cadeaux, une idée populaire et qui permet de limiter son budget

-Fabriquer un cadeau soi-même ou préparer un bon repas