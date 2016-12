Tout savoir sur votre passeport

Le passeport est le document le plus important du voyageur. Voici quelques informations bonnes à savoir avant le grand départ.

Vérifier la date d’expiration

Certains pays exigent que votre passeport soit valide pour une période pouvant aller jusqu'à six mois après la date d'entrée. Il est primordial de vérifier les exigences du pays qu'on s'apprête à visiter ainsi que la validité de son passeport bien avant le départ.

Renouveler son passeport

Pour demander un nouveau passeport canadien, il faut: être citoyen canadien, être âgé de plus de 16 ans, posséder un passeport encore valide ou expiré depuis tout au plus un an, posséder un passeport non endommagé, n'ayant jamais été déclaré perdu ou volé et posséder un passeport ayant été délivré avec une période de validité de 5 ou 10 ans.

La période de validité d’un passeport

La période de validité d'un passeport est de 5 ou 10 ans pour les adultes de 16 ans et plus (selon la période de validité choisie) et de 5 ans pour les enfants de 0 à 15 ans.

Si un passeport a été perdu ou volé

Un passeport ayant été déclaré perdu ou volé est invalide. Il faut toujours signaler le vol ou la perte de votre passeport aux autorités canadiennes.

Attention aux passeports endommagés

Un passeport est considéré comme endommagé lorsqu'on ne peut plus y identifier le titulaire, qu'il semble avoir été retouché ou falsifié ou qu'il a été refusé par une compagnie aérienne ou à un point d'entrée à cause de son état. Par exemple: un passeport exposé à l'eau ou à l'humidité, dont une ou plusieurs pages ont été déchirées ou enlevées, contenant des marques non autorisées, mordillé par un animal ou un enfant, dont la photo ou les informations ont été altérées, etc. Voyager avec un passeport endommagé peut vous occasionner des retards et même un refus d'entrée aux postes frontaliers ou aux portes d'embarquement. Il faut présenter une nouvelle demande de passeport afin de remplacer un passeport endommagé.

Des pages libres pour les visas

Estampillé ou collé à l'intérieur du passeport, le visa donne la permission au voyageur d'entrer dans un pays déterminé. Vous devez vous assurer que votre passeport contient quelques pages vierges pour placer le visa. Il faut généralement obtenir son visa avant de quitter le Canada (par contre, quelques pays délivrent un visa à l'arrivée). Les exigences et les délais de traitement dépendent du motif de votre visite. Pour la liste des pays qui demandent aux voyageurs canadiens de détenir un visa, on visite le site suivant: https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements.

(Source: http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/index.asp)