Un calendrier de l’Avent vivant dans le Mile End

Depuis le 1er décembre dans le secteur du Mile End, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, des familles ouvrent la porte de leur demeure pour recevoir entre 50 et 100 inconnus du voisinage le temps de faire la fête sous le thème de Noël pendant deux heures.

Ces soirées dans l’intimité d’une maison du voisinage servent à forger des liens avec des personnes croisées chaque jour, mais à qui on n’oserait pas parler.

«Ce n’est pas une aventure d’un soir, car même si on ne sonne qu’à une porte, au moins les gens rencontrés, on les recroise dans le quartier, affirme Patsy Van Roost, organisatrice du projet, inspirée d’une tradition suisse. C’est un calendrier de l’Avent vivant.»

Celle qu’on surnomme la fée du Mile End trimballe chaque soir deux portemanteaux, deux bacs à bottes, et une soixantaine de verres pour accommoder les hôtes. Elle a trouvé 23 familles qui ont accepté d’ouvrir leurs portes sans hésitation à des inconnus.

«Ce sont des gens très ouverts et qui voyagent beaucoup, explique-t-elle. J’ai distribué 1000 cartons, avec un calendrier sur lequel il est inscrit chaque adresse et n’importe qui du Mile End peut venir. L’idée, c’est de tisser de nouveaux liens et faire des rencontres.»

Chants et boisson chaude

Au plus fort de la fête du 21 décembre chez un résident de la rue Jeanne-Mance, on retrouvait une cinquantaine de personnes. Les enfants jouaient ensemble dans la cuisine, pendant que les adultes chantaient «Minuit, chrétiens», accompagnés d’un voisin pianiste.

Si la seule règle est d’offrir une boisson chaude à ses convives, les familles préparent tout de même un peu de nourriture et des amuse-gueules.

«En invitant les gens chez moi, je veux participer à ma manière à la vie communautaire du quartier, témoigne Patrice Ricard. Je vois les mêmes visages depuis des années dans les rues et c’est l’occasion qu’on se présente pendant ce moment spécial. Chacun, on a nos occupations, et ça remplace, d’une certaine manière, le perron de l’église.»

À 19 h 30, la fée sonne une cloche, signe que les festivités prennent fin. Les invités qui étaient, deux heures avant, des inconnus, se serrent dans leurs bras, s’embrassent et se donnent rendez-vous pour un café dans le quartier.

17 portes

Astrid Lagounaris en était à sa 17e porte lorsque le «24 Heures» l’a rencontrée sur la rue Jeanne-Mance. La femme tisse des liens d’une maison à l’autre, si bien que c’est désormais elle qui présente les voisins entre eux. «Si ces soirées n’existaient pas, je serais chez moi, à écrire ou regarder la télévision, témoigne celle qui réside depuis 26 ans dans le Mile End. Quand je pars, j’ai plus d’énergie que lorsque je suis arrivée.»

La femme de 75 ans, qui vit seule, a eu la piqure pour ces échanges intergénérationnels et multiethniques entre inconnus. «Ces soirées-là m’ont donné envie de revenir pour revivre les nouvelles rencontres et le partage.»

La dernière de ces soirées aura lieu ce vendredi soir, dans une résidence de la rue Waverly, mais seuls les résidents du secteur Mile End peuvent s’y rendre.