Un sadique tueur en série d’animaux recherché

Un tueur d’animaux qui prend un malin plaisir à mutiler, scalper, poignarder ou encore décapiter ses victimes, avant de laisser les corps dans des endroits publics, est recherché à London, en Ontario.

Depuis le début de l’année, une dizaine d’animaux ayant subi des mutilations ont été retrouvés dispersés dans divers lieux publics de la ville, a rapporté le London Free Press.

La dernière carcasse en date a été retrouvée à l’arrière d’un commerce de l’enseigne Beer Store, il y a une semaine. Cette fois-ci, le suspect s’en est pris à un petit chien, en le scalpant et en le décapitant, avant de l’abandonner près d’une poubelle. «Qu’est-ce qui pourrait pousser quelqu’un à commettre un acte d’une telle violence contre un si petit animal», s’est interrogé Judy Foster, directrice de la London Humane Society.

Depuis le début de l’année, les carcasses de quatre coyotes, un chat, un lapin, des serpents et une bernache ont été retrouvés un peu partout en ville, notamment sur le campus de l’université Western et sur devant les bureaux de la Human Society. Toutes portaient des marques de mutilation et de violence extrême.

Le criminologue Michael Arntfield a confié au London Free Press que la nature sadique de ces actes l’inquiète. Il s’agit «d’un comportement préparatoire qui va inévitablement prendre de l’ampleur jusqu’à atteindre des formes plus sophistiquées, jusqu’à inclure des victimes humaines», craint-il.