Une urne funéraire abandonnée dans un centre de dons

Les bénévoles d’un centre de dons Deuxième vie de la Société de Saint-Vincent de Paul du quartier Ville-Émard ont eu la surprise de découvrir une urne contenant les cendres d’un défunt vendredi.

Le Service de police de Montréal (SPVM) a su identifier le centre funéraire responsable de la crémation.

Le thanatologue venu récupérer l’objet a déploré que l’on puisse disposer d’une urne d’une manière aussi cavalière à quelques jours de Noël. Il a précisé que la crémation a eu lieu il y a près de sept ans. Après le temps des fêtes, le centre entreprendra les démarches pour la remettre à la famille.

«C’est une découverte surprenante, a avoué la directrice du centre de dons, Monique Beaulieu. Mais on trouve de tout, vous savez. Surtout lors de successions. On peut trouver des dentiers, n’importe quoi. On souhaite surtout que les policiers puissent rendre l’urne à la famille.»

Si la famille ne souhaite pas récupérer l’urne, le centre funéraire en disposera d’une façon plus respectueuse.