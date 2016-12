Chewbacca «chante» un cantique de Noël

Passer Noël en compagnie de Chewbacca est désormais possible puisque le personnage de la «Guerre des étoiles» interprète (à sa façon) le cantique de Noël «Sainte nuit».

Le site «How It Should Have Ended» a procédé à un montage des grognements de la bête poilue des films de la série.

La chanson avait été créée en 1999 par un programmeur informatique nommé Scott Anderson.

La vidéo publiée cette semaine sur YouTube est un mégasuccès avec plus de trois millions de vues.

L’homme derrière la vidéo a même inclus les sous-titres pour suivre Chewie.