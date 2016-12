«Il était temps pour moi de rétablir certaines vérités» - France Castel

Vingt ans après sa première biographie, France Castel dévoile de nouveaux pans de sa vie, dont la relation étrange et complexe avec son père. La chanteuse, comédienne et animatrice prouve encore une fois qu’on peut se remettre de tout en travaillant sur soi et en essayant d’aller de l’avant.

France Castel est une des rares personnalités publiques québécoises qui aura écrit deux biographies sur sa vie trépidante. Faut dire qu’il y a de quoi écrire, tant elle a eu une vie bien remplie. «On laisse parfois courir des légendes urbaines. Si on parle, par exemple, de ma réputation de dévoreuse d’hommes, on m’a fait une image publique. Mais à un moment donné, il faut remettre les choses en perspective. À 72 ans, j’ai senti qu’il était temps pour moi d’expliquer et de rétablir certaines vérités, et ce, à tous les niveaux.»

Une relation père-fille complexe

Elle en profite d’ailleurs pour évoquer, pour la première fois, la relation complexe qu’elle a entretenue avec son père, une relation faite de beaucoup (trop) d’amour, une intimité malsaine qu’elle révèle avec beaucoup de pudeur et d’empathie. «J’ai beaucoup travaillé là-dessus en thérapie, parce que je savais qu’il y avait quelque chose qui n’avait pas d’allure. Mais ce n’était pas agréable de revenir dans ces émotions-là ni de sentir qu’il faut le dire et que ce soit reçu par le public. Ça peut secouer, mais en même temps, ça libère!»

Malgré l’ambiguïté des gestes posés, ce chapitre reste rempli d’amour et de tendresse. «C’est une relation très complexe. Il n’y avait pas de violence. C’était de la maladie. Mon père était un homme merveilleux, qui aurait été médicamenté aujourd’hui. J’ai fait la paix avec cette relation après un gros travail intérieur. Mais ça vaut la peine d’être à jour avec notre histoire personnelle.»

France Castel avoue que le plus difficile dans cette histoire est de vivre avec le regard des autres, maintenant que tout le monde est au courant.

«J’ai été un livre ouvert dans ma vie, mais cette histoire reste gênante et intimidante pour moi. Je n’en ai pas parlé souvent, même mes amis proches ne le savaient pas. Le plus difficile est peut-être de le livrer publiquement et d’en parler ensuite en promotion. J’ai l’impression que ceux qui ont lu cette histoire ne me regardent plus comme avant.»

Forte et fragile

Sans rien cacher des moments plus difficiles de sa vie, France Castel écrit: «On me sauvera malgré tout, malgré moi», à la suite d’une tentative de suicide. «C’est assez dramatique comme phrase, mais c’est tellement vrai! Je me bats encore avec ça, parfois. Mais ça valait le coup. Il y a quelque chose de plus fort que soi, la vie nous envoie parfois des gens pour nous sauver.»

Encore aujourd’hui, chaque fois qu’un projet s’arrête ou qu’elle vit un échec, France plonge dans une certaine fébrilité. «Je suis toujours fragile, mais pas défaite. La fragilité fait partie de la force, il faut être capable de la regarder et passer par-dessus. Si je l’accepte et que je vis avec, ça ne prend pas toute la place. Il reste une grande survivante en moi.»

«Naïve» est étonnamment le mot qui revient le plus souvent en filigrane tout au long du livre. «C’est vrai que j’ai été innocente et naïve. Je croyais tout le monde. Je ne pouvais pas concevoir que les gens mentaient. J’ai été naïve dans tous les domaines de ma vie. J’ai encore une tendance à la naïveté aujourd’hui, mais je fais attention.»

La seule pudeur que France Castel s’est autorisée concerne ses enfants. Si elle parle d’eux, elle ne raconte jamais comment ils ont pu se sentir face à ses hauts et ses bas. «Je n’ai pas à parler pour eux. Ce qu’ils ont vécu, c’est leur histoire. Ils sont assez grands, je ne peux pas parler pour eux. C’est fragile, je ne peux que raconter la manière dont moi, je l’ai vécu.»