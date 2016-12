Ils nous ont quittés en 2016...

L’année qui s’achève a été marquée par la disparition de nombreuses célébrités. Voici un hommage aux disparus dont la contribution au septième art ne peut être oubliée...

11 janvier - David Margulies: l’interprète du maire de New York dans «S.O.S. Fantômes» et du docteur d’ «Ace Ventura» s’est éteint à l’âge de 78 ans.

13 janvier – Brian Bedford: la voix de Robin des bois le renard dans le film d’animation des studios Disney de 1973, c’est lui! Le Britannique décédé à 80 ans a également été à l’affiche du «Nixon» d’Oliver Stone et d’«Un conte de Noël».

14 janvier – Alan Rickman: emporté par un cancer à l’âge de 69 ans, l’acteur britannique restera dans les mémoires comme l’interprète de Severus Snape dans la saga des «Harry Potter». Son dernier rôle avait été celui de la chenille Absolem à qui il a prêté sa voix dans la version originale anglaise d’«Alice à travers le miroir».

15 janvier – Dan Haggerty: bien connu pour son rôle de «Grizzly Adams», il est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 74 ans.

4 février – Joe Alaskey: son nom n’est peut-être pas familier, mais sa voix l’est. C’est lui qui a été la voix de bon nombre de personnages des dessins animés de Looney Tunes – productions qui ont fait la renommée des studios Warner et qui étaient diffusées au cinéma – dont Bugs Bunny, Daffy le canard, ainsi que le chat Sylvester et l’oiseau Tweety, après le décès de Mel Blanc. Il s’est éteint à l’âge de 63 ans des suites d’un cancer.

28 février – George Kennedy: on l’a vu à la fois dans la série des «Airport» et dans celle des «Y’a-t-il un pilote dans l’avion?». Au générique de plus de 200 longs métrages, l’acteur s’est éteint à l’âge de 91 ans.

21 avril - Guy Hamilton: ce réalisateur britannique, mort à 93 ans, a eu 22 longs métrages à son actif, dont quatre «James Bond»: «Goldfinger», «Les diamants sont éternels», «Vivre et laisser mourir» en plus de «L’homme au pistolet d’or».

18 juin – Anton Yelchin a été victime d’un terrible accident – sa voiture l’a écrasé contre la grille de son domicile – alors qu’il n’avait que 27 ans. Au générique de «Terminator Rédemption» et «Charlie Bartlett», c’est son rôle de Pavel Chekov dans les nouvelles versions de «Star Trek» qui demeurera gravé dans les mémoires.

2 juillet – Michael Cimino : le réalisateur de «Voyage au bout de l’enfer», «La porte du paradis» ou «L’année du dragon» s’est éteint chez lui à l’âge de 77 ans.

19 juillet – Garry Marshall: bien connu pour avoir réalisé «Une jolie femme», «Le journal d’une princesse» ou encore «La fête des mères» (son dernier film), ce spécialiste des comédies romantiques et cinéaste prolifique nous a quittés à 81 ans.

13 août – Kenny Baker: l’acteur qui s’est éteint à 81 ans a connu la gloire en 1977 au moment de la sortie de «La guerre des étoiles». Interprète de R2-D2, il a été de tous les films de la franchise à l’exception de «Rogue One».

28 août – Gene Wilder: acteur fétiche de Mel Brooks, le comédien est connu notamment pour ses rôles dans «Frankenstein Junior» et dans «Willy Wonka au pays enchanté». Il avait 83 ans.

11 septembre – Alexis Arquette: activiste transgenre, l’actrice et sœur de Patricia et Rosanna Arquette s’est éteinte entourée de sa famille à l’âge de 47 ans des suites du VIH.

11 novembre – Robert Vaughn: acteur de cinéma et de télévision, celui qui est mort à 83 ans avait été nommé aux Oscars pour son rôle dans «Ce monde à part» (1959). Interprète de Napoleon Solo dans la série télévisée «Des agents très spéciaux» durant les années 1960, on l’avait également vu dans «L'Agence tous risques».

Et aussi...

- Daniel Gerson: coscénariste de «Monstres, inc» et «Les nouveaux héros» (49 ans),

- Patty Duke: récipiendaire d’un Oscar à 16 ans pour son rôle dans «The Miracle Worker» (69 ans),

- Donald E. Thorin: le directeur photo de «Purple Rain», «Officier et gentleman» et «Parfum de femme» (81 ans),

- Douglas Slocombe: le directeur photo des trois premiers films de la franchise des «Indiana Jones» (103 ans),

- Erik Bauersfeld: connu pour être la voix de l’Amiral Ackbar dans les longs métrages de «Star Wars» (93 ans),

- Tony Burton: l’interprète de Duke, l’entraîneur d’Apollo Creed dans les six longs métrages de «Rocky» (78 ans),

- Marni Nixon: la voix de cette chanteuse de cinéma, décédée à l’âge de 86 ans, est sur la trame sonore de «La mélodie du bonheur» et elle a doublé les plus grandes stars d’Hollywood dans «Le roi et moi», «West Side Story» ainsi que «My Fair Lady»,

- Arthur Hiller: le réalisateur de «Love Story» (92 ans),

- Charmian Carr: l’interprète de Liesl von Trapp dans «La mélodie du bonheur» (73 ans),

- Curtis Hanson: le réalisateur de «Los Angeles interdite» et de «8 Mile» (71 ans).