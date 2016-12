L'année 2016 en 30 chiffres surprenants

Quoi de mieux que des mathématiques pour se replonger dans les grands moments cinéma de l’année qui s’achève? Secrets de production, box-office, gagnants de prix, records, tout y est!

120 millions $: selon des analystes des studios MGM, «Ben Hur» de Timur Bekmambetov serait le plus gros flop de l’année avec des pertes de 120 millions $!

7 h 20: la durée de la bande-annonce, mise en ligne en 2016 (https://vimeo.com/160627722), du film «Ambiance». Réalisé par le Suédois Anders Weberg, le long métrage sera prêt en 2020 et durera... 720 heures!

2,49 milliards $: le montant des recettes – sans «Rogue One: une histoire de Star Wars» – engrangées cette année par Disney. Grands gagnants au box-office, les studios de la souris ont ainsi battu le précédent record établi l’an dernier par Universal avec 2,45 milliards.

608 millions $: le budget total des cinq films en nomination à l’Oscar des meilleurs effets spéciaux, soit «Ex Machina», «Mad Max: la route du chaos», «Seul sur Mars», «Le revenant» et «Star Wars: le réveil de la force». C’est le long métrage avec le plus petit budget, «Ex Machina» et 15 millions $, qui a remporté la statuette dorée!

782 millions $: avec ses recettes de 782 millions $ au box-office pour un budget de production de 58 millions $, «Deadpool» a été le succès-surprise de l’année! En mai, il est devenu le film classé «R» aux États-Unis le plus rentable de tous les temps. Le précédent record datait d’il y a 15 ans et avait été établi par «La matrice rechargée».

25 ans: l’âge de Jennifer Lawrence lorsqu’elle a été nommée aux Oscars pour «Joy» en janvier, devenant ainsi la plus jeune actrice à obtenir quatre nominations pour son jeu.

18,5 millions: selon l’institut Nielsen, 18,5 millions d’Américains se sont rassemblés devant leur téléviseur pour regarder la cérémonie des Golden Globes. Il s’agissait là d’une baisse de 11% de l’audimat par rapport à 2015.

127,6 millions: le nombre de visionnements, en 24 heures, de la bande-annonce de «La Belle et la Bête», devenue la plus regardée de l’année. Mise en ligne le 14 novembre, cette bande-annonce a battu celle de «Cinquante nuances plus sombres» qui a été visionnée 114 millions de fois!

3: le nombre de réalisatrices en lice pour la Palme d’or au Festival de Cannes en mai dernier. Il s’agissait d’Andrea Arnold pour «American Honey», de Nicole Garcia pour «Mal de pierres» et de Maren Ade pour «Toni Erdmann». Aucune d’entre elles n’a toutefois remporté le prix.

125 000 $: le prix estimé de la robe Armani Privé portée aux Oscars par Charlotte Rampling. Selon la compagnie spécialisée néerlandaise LookLive, c’était la tenue la plus chère. Par ailleurs, les 20 actrices et acteurs nommés portaient, à eux tous, pour 749 252 $ de vêtements.

6: le nombre de trophées remportés par «La passion d’Augustine» de Léa Pool au Gala du cinéma québécois. Le long métrage a été sacré meilleur film et Céline Bonnier est repartie avec la statuette de la meilleure actrice.

209: le nombre de projections en salle à Montréal lors du Festival international de films Fantasia qui fêtait ses 20 ans cette année.

1,15 milliard $

Le grand gagnant du box-office estival est sans conteste «Capitaine America: La guerre civile». Le long métrage de superhéros a fait sonner le tiroir-caisse avec des recettes de 1,15 milliard $. Il est suivi de près par «Trouver Doris», film d’animation sorti à l’été, qui a engrangé 1,02 milliard $.

0,5 seconde: la durée pendant laquelle on voit le bikini révélateur d’une figurante dans la bande-annonce de «Votez Bougon». Ce plan, un sacre et une réplique trop osée ont poussé la firme Telecaster à censurer le passage de la bande-annonce à la télévision.

71: le nombre de logogrammes – le langage visuel des extra-terrestres – vus dans le film «L’arrivée» de Denis Villeneuve, qui a récolté deux nominations aux Golden Globes.

91 minutes et 30 secondes: la durée du plan-séquence dans «King Dave» de Podz.

0: le nombre d’activités promotionnelles auxquelles a participé Brad Pitt lors de la sortie d’«Alliés» dans lequel il partage l’affiche avec Marion Cotillard. En effet, l’acteur est en plein divorce d’avec Angelina Jolie.

3: l’acteur Idris Elba a doublé pas moins de trois personnages dans autant de films d’animation des studios Disney sortis en 2016. On peut entendre sa voix dans les versions originales de «Zootopia», «Trouver Doris» et «Le livre de la jungle».

3 semaines: la durée du tournage de la scène d’ouverture de «Pour l’amour d’Hollywood» dans les embouteillages de Los Angeles.

96: la durée, en minutes, de «Sully» de Clint Eastwood avec Tom Hanks. Il s’agit du film le plus court jamais réalisé par le cinéaste.

326: dans «Star Trek: au-delà», le numéro d’identification du vaisseau, le SS Franklin, est le NX-326, un hommage à Leonard Nimoy, dont la date de naissance était le 26 mars (ou 3/26 aux États-Unis, le mois étant inscrit avant le jour).

9 minutes 48 secondes: la durée de l’ovation debout récoltée par «Hacksaw Ridge» de Mel Gibson lors du Festival de Venise.

33: la durée, en jours, du tournage de «Jackie» de Pablo Larraín avec Natalie Portman dans le rôle de Jackie Kennedy.

15 ans et deux jours: le temps qui s’est écoulé entre la sortie en salle du premier «Harry Potter» et celle du long métrage «Les animaux fantastiques», premier de cinq films dérivés prévus.

25: seuls 25 figurants ont été utilisés dans la première scène de «X-Men: Apocalypse», long métrage tourné à Montréal, pour la scène de la procession en Égypte. Par contre, grâce à la magie des effets spéciaux, à l’écran, il y en a 295 000!

8: en préparation pour son rôle de Tarzan dans «La légende de Tarzan», Alexander Skarsgård a passé cinq mois à suivre un régime draconien duquel était exclu tout gras! C’est cela, avec un entraînement rigoureux, qui lui a permis de développer des abdominaux de 8 tablettes (le fameux «8-pack»)!

20: le nombre de tatouages temporaires portés par Margot Robbie pour incarner son personnage d’Harley Quinn dans «L’escadron suicide». Pendant le tournage, l’actrice passait trois heures par jour sur la chaise de maquillage.

125 pieds (38 mètres): la hauteur de la chute effectuée par le cascadeur Damien Walters dans «Assassin’s Creed». Il s’agit là de la plus haute chute effectuée pour un film en 35 ans. Le saut a duré près de trois secondes.

170: le nombre de voitures détruites pendant le tournage de la poursuite qui se déroule à Las Vegas dans «Jason Bourne». Le réalisateur Paul Greengrass a mis cinq semaines à la filmer.

28: George Lucas a vu les 28 premières minutes de «Rogue One: une histoire de Star Wars» au Skywalker Ranch le 3 décembre dernier. Le père de la saga iconique avait d’ailleurs assisté au tournage.