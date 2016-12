Michèle Richard, toujours la même passion!

À 70 ans, Michèle Richard est toujours aussi lumineuse. Depuis 60 ans, la chanteuse, qui vit sous le regard du public, continue à insuffler le rêve avec la même passion. Portrait d’une véritable idole!

Madame Richard, depuis 60 ans vous rayonnez sous les projecteurs. Qu’est-ce qui vous rend toujours aussi passionnée de la scène?

C’est le contact direct avec le public. Quand je suis sur scène, il n’y a pas d’intermédiaire entre nous. J’assume pleinement ce que je dis ou ce que je fais. Dès que j’entends: «Mesdames, messieurs, voici Michèle Richard», la même magie opère entre nous. Quand je suis sur scène, tout se règle, j’éprouve alors un sentiment de bien-être qui n’a pas de prix.

Comment avez-vous entretenu la flamme entre le public et vous au fil des années?

Je crois que mon insécurité a été un moteur. À cause de mon manque de confiance en moi, j’ai toujours cherché à me renouveler et à offrir de nouvelles couleurs aux gens. Pour cette raison, j’ai fait de grandes revues, j’ai été animatrice et j’ai joué à la télévision et au cinéma. Je pense que le fait d’avoir grandi devant le public a aussi créé un attachement.

En 60 ans, avez-vous déjà fait des pauses du «show-business»?

Non, je ne me suis jamais retirée pour une année sabbatique. Depuis mes débuts, je fais ce métier-là avec sérieux. Je n’ai laissé de place pour rien autour. Même à 10 ans, j’étais très impliquée dans ma carrière tout en allant à l’école. Cela fait 60 ans que je chante comme si c’était la dernière fois.

Vous vous êtes toujours renouvelée, mais y a-t-il un aspect qui est resté constant dans votre carrière?

La discipline! Ce n’est même pas difficile pour moi d’être disciplinée, j’ai été élevée comme cela. Je travaille fort, je suis ponctuelle et je n’ai jamais peur de répéter.

Pendant toutes ces années, vous n’avez pas cessé de faire rêver les gens avec vos costumes et vos mises en scène. Quelle importance ce côté «glamour» a-t-il à vos yeux?

Je veux faire rêver les gens pour continuer de rêver à mon tour. Je mène ma vie de façon à ce qu’il y ait toujours du beau et du merveilleux autour de moi. Je me rends compte que c’est très exigeant pour mon entourage, mais cette exigence, je l’ai d’abord vis-à-vis de moi-même.

Prenez-vous le temps de prendre soin de vous?

Oui, la santé, c’est la base de tout. Je mange sainement pour garder cette santé. Je ne suis pas une sportive dans l’âme, mais je bouge aussi énormément. Je marche ou nage. Pour dire vrai, je ne reste jamais assise à ne rien faire. J’en déplace, de l’air! Et je prends soin de ma peau avec de très bonnes crèmes. Sur ce point, je suis encore plus stricte en vieillissant.

Vous êtes aussi très fidèle à vos complices beauté, n’est-ce pas? Parlez-nous de votre coiffeur Alvaro.

Depuis près de 30 ans, Alavaro s’occupe de mes cheveux dans toutes les occasions. J’ai l’habitude de dire aux autres ce que je veux, mais quand il s’agit d’Alvaro, c’est lui qui décide et je lui fais pleinement confiance. Il a un talent fou! Dans son salon de l’avenue Laurier, il regarde les cheveux de chaque cliente et les structure selon son visage. C’est comme s’il dessinait avec les cheveux. Je profite aussi de l’expérience et du savoir-faire de Michel Désormeaux, un autre expert de chez Alvaro coiffure. Je suis comblée!

Vous faites partie de la deuxième mouture de «La tournée des idoles». Qu’aimez-vous de cette tournée de spectacles?

Moi qui ai produit la majorité de mes tournées, j’aime le fait de ne pas être productrice sur celle-ci. Je peux me concentrer sur le plaisir de chanter. Et je n’y suis pas seule comme dans mes propres tournées. Je retrouve plutôt une famille d’amis chanteurs avec qui je peux rire dans les loges, jouer des mauvais tours et partager de beaux moments.

Michèle Richard fait partie de la distribution de «La tournée des idoles 2». Pour info: www.michele-richard.com.