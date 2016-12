Mulcair passera le flambeau au nouveau chef

Le chef sortant du NPD, Thomas Mulcair, entend bien demeurer en poste pour passer le flambeau à son successeur que les membres du parti éliront l’automne prochain.

Le député d’Outremont, élu pour la première fois aux Communes en 2007, ne s’engage toutefois pas à terminer son mandat comme député au-delà de la course à la direction. Le bureau parlementaire du «Journal de Québec» s’est entretenu avec lui dans le cadre d’une entrevue de fin d’année.

- Vous êtes souvent aux Communes pour demander des comptes au gouvernement. Comment envisagez-vous l’année qui vient? Est-ce réellement la dernière étape de votre carrière politique fédérale ?

- «Je suis très content de faire ce que je suis en train de faire. J’ai été élu par l’ensemble des membres du NPD et je suis en train de terminer un mandat dont je suis singulièrement fier : 44 députés dans l’historique du NPD, c’est un très bon résultat, dont 16 qui sont nouveaux. [...] On apprend à connaître des gens de calibre dont Karine Trudel, par exemple, ou Brigitte Sansoucy. Des gens excessivement solides.»

- Aucun candidat dans la course à la direction du NPD n’a encore manifesté l’intérêt de se lancer. Envisagez-vous l’idée de rester comme chef ?

- «Il n’en est pas question. J’ai fait tout ce que j’ai pu. En 2017, ça va faire 10 ans que je siège à la Chambre des communes comme député du NPD. J’espère qu’il y aura plein de députés du NPD qui vont pouvoir se vanter un jour d’avoir été élus quatre fois pour le NPD au fédéral. [...] Et les 16 députés québécois que nous avons sont des gens dont je suis extrêmement fier. Ils travaillent dans des domaines des plus importants ici à la Chambre des communes, leur travail se fait ressentir à tous les jours.»

- On ne voit personne se manifester réellement dans cette course. Ça vous inquiète ?

- «Pas du tout, parce que je sais qu’il y a des gens qui se préparent. Mais il faut aussi savoir que nous, on a remis ça assez loin, donc c’est après l’été pour le vote. D’ici là, les conservateurs vont aussi se choisir un chef, donc tout se fait dans l’ordre. Au cours des prochaines semaines, il va y avoir plusieurs candidatures qui vont s’annoncer, et je sais que ça va être une course très excitante, très enlevante.»

- Peut-on s’attendre à de bonnes candidatures, des personnes connues ?

- «Je suis certain qu’il va y avoir d’excellentes candidatures, et les gens vont encore une fois être très attirés par cette offre politique positive, pour du changement progressiste, et une vision axée autour du développement durable. C’est ça qui manque au Canada. On a toujours été prisonnier d’une vision étriquée et constitutionnelle. On est les seuls avec cette vision sociale-démocrate, et je suis très fier de mener nos troupes au moins à travers cette partie-là.»

La session parlementaire de l’automne vue par Thomas Mulcair

«Ç’a été un automne où on a pu mesurer la déception des Canadiens avec le gouvernement Trudeau et ça commence vraiment à se ressentir.»

«M. Trudeau avait promis d’être complètement une nouvelle sorte de politicien, de pratiquer la politique complètement autrement. Exemple après exemple, on voit que les gens déchantent, parce qu’il ne remplit pas ses engagements pourtant très clairs et formels.»

«On sent avec le scandale de cet accès privilégié pour les riches (des libéraux) que les gens craignent que ce soit la même vieille gang de libéraux qui soient encore en train de prendre le contrôle comme on a vu par le passé.»