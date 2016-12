Ouvert ou fermé en ce weekend de Noël?

Des congés, de belles journées en famille, mais encore faut-il terminer son magasinage et planifier les bonnes choses à boire et manger au réveillon. Quels sont les commerces et les points de services ouverts ou fermés aujourd’hui, demain 25 décembre et lundi?

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

OUVERT

Centres commerciaux (jusqu’à 17h)

Épiceries à grandes et petites surfaces

Dépanneurs

Pharmacies (horaires modifiés)

Marchés publics de Montréal (jusqu’à 17h)

SAQ express (jusqu’à 19h)

Postes Canada et bureaux de poste

Banques

Cinémas

FERMÉ

Bureaux municipaux et d’arrondissements

Cours municipales

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

OUVERT

Épiceries de petite taille (au choix des propriétaires)

Dépanneurs

Pharmacies (horaires modifiés)

Cinémas

FERMÉ

Épiceries à grande surface

Centres commerciaux

CLSC

Cours municipales

Postes Canada et bureaux de poste

SAQ

Marchés publics de Montréal

Banques

LUNDI 26 DÉCEMBRE

OUVERT

Centres commerciaux (dès 13h)

Épiceries à grande surface (dès 13h)

Épiceries de petite taille (au choix des propriétaires)

Dépanneurs

Cinémas

SAQ

FERMÉ

Banques

CLSC

Cours municipales

Marchés publics de Montréal

Postes Canada

