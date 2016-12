Payante, l'industrie du sapin de Noël

La magie de Noël et les sapins vont de pair, surtout ici, où les conifères sont cultivés pour agrémenter les salons du Québec, mais aussi pour leur exportation.

Saviez-vous que le Québec est la province qui exporte le plus de sapins dans le monde? En Mauricie, de nombreuses entreprises se consacrent à la culture de sapins de Noël.

À la Pépinière du Parc, par exemple, on invite les gens à venir dénicher le parfait sapin de Noël.

Cultivé ou indigène, le naturel gagne en popularité.

«Les gens n’ont pas le goût d'avoir un sapin artificiel dans leur maison. Je pense que les gens ont le goût d'être le plus proche possible de la nature. Ils aiment l'odeur du sapin, ils aiment voir le sapin dans la maison. Les gens ont le goût de voir un vrai sapin», soutient Robin Lapointe, de la Pépinière du Parc.

Il faut dire que l'industrie du sapin de Noël se porte bien au pays avec des retombées de plus de 78 millions de dollars.

Le Canada exporte 1,7 million de sapins, la majorité d'entre eux sont cultivés ici, au Québec.

De plus en plus, non seulement les gens veulent choisir leur propre sapin naturel, mais ils veulent faire de ce moment... une véritable expérience en famille.

«On a développé le labyrinthe de cèdres. C'est un gros labyrinthe qui fait une fois et demi un terrain de football. C'est centré autour de l'expérience du coureur des bois», explique M. Lapointe.

Pour certains, le sapin artificiel reste plus pratique.

«Depuis plusieurs années, les gens partent d'un sapin naturel pour s'en aller à un sapin artificiel, pour toutes sortes de raisons. Un sapin naturel, ça sèche, ça dure moins longtemps. Un sapin artificiel, c’est plus facile à manipuler qu’un naturel», note un commerçant.

Le Canada importe pour plus de 65 millions de dollars d'arbres de Noel artificiels chaque année. Ils proviennent presque tous de la Chine.