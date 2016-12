Pourquoi certains partys en famille sont-ils à vos risques et périls?

Noël devrait être un moment où les familles partagent de beaux moments et célèbrent dans la joie, mais parfois les tensions s’exacerbent et certains en viennent même aux coups. Pourquoi et comment éviter les drames?

«Beaucoup de gens voient arriver les Fêtes avec appréhension, ils ont de mauvais souvenirs. Comment se fait-il qu’au moment où l’on devrait célébrer, on en profite pour s’affronter comme jamais? Le reste de l’année, on a des habitudes, on se retient. Tout à coup, on n’a plus la quotidienneté et l’alcool désinhibe, vous sortez de vieilles histoires. Dans une famille, on a beaucoup de bons souvenirs et un certain passif, des choses plus ou moins bien réglées», constate le psychologue Gilles Vachon.

En ce soir de réveillon de Noël et lors du Nouvel An, certains règlent de vieilles querelles et s’en prennent physiquement à leurs proches. Les policiers appelés par des proches alarmés doivent intervenir et même procéder à des arrestations, selon le Journal de Montréal.

Fatigue et alcool

Le stress des préparatifs des Fêtes, la fatigue et l’alcool sont une combinaison à risque de dérapages. «On en profite au moindre écart de conduite pour frapper sur l’autre», note le psychologue.

Gilles Vachon explique qu’il y a aussi ceux qui aiment la chicane. «Il y a des gens profondément chicaniers. Quand quelqu’un cherche toujours la chicane, pas moyen de s’en sortir, il vaut mieux ne pas l’inviter», tranche le psychologue.

Ce dernier rappelle qu’il y a aussi des sujets qu’il vaut mieux éviter pour ne pas ajouter aux sources de chicane comme la politique et la religion.

«Dans une famille qui risque de déraper, on peut aussi mettre des sujets à l’index, plutôt que d’attendre que ça dérape», avertit le psychologue.