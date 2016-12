Soulagement chez des employés d’IBM de Bromont

Quelques mois après une décision de la Cour supérieure du Québec, IBM Canada et ses employés de Bromont se sont finalement entendus et le géant informatique devra leur payer 24,5 millions $ parce qu’il a modifié unilatéralement les dispositions de leur régime de retraite et d’assurances.

IBM s’était engagé à verser à ses employés une prestation de raccordement dans le cadre d'une retraite anticipée. En 2006, la compagnie est toutefois revenue sur sa décision alors que des travailleurs étaient sur le point d'y avoir droit.

Un recours collectif contre IBM avait été déposé par Jean Samoisette en 2008. Le juge François P. Duprata avait finalement condamné IBM Canada à payer plus de 23 millions $ en juin dernier. Les deux parties avaient fait appel de la décision.

Samedi, M. Samoisette a confié que finalement les travailleurs et l’entreprise en étaient parvenus à une entente cette semaine sur un montant de 24,5 millions $, soit le montant initial et les intérêts, notamment. «On est très heureux [...] On peut maintenant passer à d’autres choses. On a récupéré en partie notre argent», a-t-il dit en entrevue à TVA Nouvelles.

Pour rappel, IBM Canada avait retiré à Jean Samoisette sa prestation de raccordement, à l'aube de sa retraite.

Cette prime de raccordement annuel de près de 7000 $ était accordée jusqu'à l'âge de 65 ans. De plus, la couverture des soins de santé qui auparavant étaient octroyés aux employés jusqu'à leurs décès avait été modifiée unilatéralement, selon le requérant.

Les travailleurs affectés par le geste du géant informatique avaient en moyenne 27 ans d'ancienneté et se sentaient lésés financièrement. Un groupe de 451 employés et ex-employés de l’usine de Bromont sont concernés par cette décision.